Fosfor nedir? Fosfor değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Fosfor insan sağlığı açısından oldukça önemli bir mineraldir. Yapılan kan testlerinde fosfor değerinin düşük çıktığı durumlar bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

Fosfor nedir?

İnsan vücudundaki çok fazla oranda bulunan mineral kalsiyum diyebiliriz. Tüm mineraller arasında en fazla bulunan mineraldir. Fosfor ise kalsiyumdan sonra gelen en gerekli minerallerden birisidir. Fosfor tabiatta 3 farklı şekilde bulunmaktadır. Bunlardan birisi kırmızıdır. Diğerleri ise beyaz ve siyah fosfordur. Vücut için oldukça önemlidir. İnsan vücudunda kemiklerde ve dişlerin yapısında bulunmaktadır. Diş ve kemik yapısı dışında hücre içindeki sıvıda da bulunmaktadır. Fosforun yeterli kadar bulunabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. İnsanlar yeterli ve dengeli beslenerek anormal vücut işleyişinin önüne geçer. Böylece sağlıklı bir yaşam sürer.

Fosfor değeri kaç olmalıdır?

Fosfor değerleri insan vücudunda yaş grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Normal fosfor değerleri insan vücudunda şu şekilde olmalıdır:

- 0 ile 6 ay arasındaki bebeklerde 100 mg/gün olması gerekir.

- 7 ile 12 ay arasındaki bebeklerde 275 mg/gün olması gerekir.

- 1 ile 18 yaş arası kişilerde bu oran 460 ile 500 mg/gün olması gerekir.

- 9 ile 18 yaş arası kişilerde oran 1250 mg/gün olması gerekir.

- 19 yaş ve daha üstü kişilerde bu oran 700 mg/gün olması gerekir.

- 18 yaş ve altı gece ve emzikli kişilerde bu oran 1250 mg/gün olması gerekir.

- 19 yaş ve üzeri hamile ve emzikli kişilerde 700 mg/gün olması gerekir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Fosfor insan vücudunda yaş grubuna göre belirli bir aralıkta olmalıdır. Bu değerlerin altında olması durumuna fosfor eksikliği denir. Bu durum insan sağlığı için oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Fosfor değerinin düşük olmasının nedenleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- Beslenme fosfor değerinin düşmesinin en önemli sebebidir.

- Dengesiz beslenme eksikliğin bir sebebidir.

- Hipertiroidi hastalıklar fosfor eksikliği nedenleri arasındadır.

- Alkol kullanımın fazla olması vücutta fosfor eksikliğine sebep olur.

- Mideyi koruyan ilaçların kullanımı da fosfor düşüklüğü nedenlerindendir.

- Stres, anoraksiya hastalıkları da fosfor düşüklüğünün nedenleri arasında bulunmaktadır.

İnsan vücudundaki minerallerin yüksekliği yapılan kan testleri ile ortaya çıkar. Fosfor değerlerinin de yüksek olması kan testleri ile ölçülür. Fosfor değerinin normal değerler üzerinde çıkmasına fosfor yüksekliği denmektedir. Fosfor yüksekliğinin nedenleri ise şu şekilde açıklanmaktadır:

- D vitamini fazlalığı,

- Kalsiyum ve magnezyum eksikliği,

- Diyabetik ketoasidoz,

- Böbrek hastalıkları,

- Paratiroid bezlerinin daha az çalışması durumu,

- İltihaplı hastalıklar,

- Karaciğer hastalıkları,

- İnsan vücudundaki kas dokusunun yıkımı,

- Kemoterapi tedavisi gören hastaların kullandıkları ilaçlar,

- Fosfor içeren besinlerin fazla tüketilmesi fosfor düzeyinin artışlarına sebep olmaktadır.

Fosfor yüksekliğinin başlıca belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler şu şekildedir:

- Hormonal dengesizlikler,

- İnsanların kemik ve diş sağlığının bozulması,

- Sindirim sistemindeki bozulma,

- Böbreklerin işlevlerindeki bozulmalar

- Tiroid bezlerinin işlevlerindeki bozulmalar.

Bu durum damar harabiyetine neden olur. Özellikle insan vücudunda yüksek oranda fosfat olması kalsiyum-fosfat taşı oluşumuna neden olur. Bu durum kalp krizi, inme ve felçlere sebep olabilir.