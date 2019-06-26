Fındıklı şekersiz kek tarifi

Şekerin organlarımız için ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. En sevdiğimiz tatlılardan olan kekleri şekersiz de yapabilirsiniz. Kuru meyveler ve pekmez kullanarak şekersiz kek yapmak mümkün. Fındıklı şekersiz kek tarifimizi deneyin.

FINDIKLI ŞEKERSİZ KEK MALZEMELERİ

1 yumurta

1 çay bardağı süt

1 su bardağı çiğ fındık ( dilediğiniz boyutlarda öğütülmüş)

Kayısı, incir, hurma gibi kuru meyveler

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

Akışkan kek hamuru kıvamında olacak kadar tam buğday unu

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FINDIKLI ŞEKERSİZ KEK YAPILIŞI

Hurma, kuru kayısı veya üzüm hangisini seçerseniz yumuşamaları için önceden bir süre suda bekletin.

Fındıkları robottan geçirin. Kek hamuruna normalde yağ konur ancak fındığın yağı çıkacağı için ekstra yağ eklemenize gerek yok.

Diğer tüm malzemeleri robota ekleyin ve karıştırın.

Dilerseniz 1-1,5 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi ekleyebilirsiniz.

Kek karışımını kek kalıbına veya muffin kalıplarına koyun.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Fındıklı şekersiz kek tarifiniz hazır.

Afiyet olsun.

Hürriyet Aile Özel