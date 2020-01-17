Evde teleskop nasıl yapılır?

Teleskop ile yıldızlara bakmak, gökyüzünü incelemek veya geceleri neler olduğunu gözlemlemek ne kadar eğlenceli bir aktivite değil mi? Ancak teleskop fiyatları söz konusu olduğunda maalesef hepimiz alıp evimize koyamıyoruz. Fakat bu demek değil ki evde teleskop yapmak mümkün değil. Gelin basit malzemeler ile evde teleskop yapalım ve hem yaparken hem de sonrasında çocuklarımızla keyifli vakit geçirelim.

EVDE KOLAY TELESKOP NASIL YAPILIR?

Teleskop malzemeleri:

2 adet büyüteç ( biri büyük biri küçük olmalı)

Makas

Koli bandı

Cetvel

Kartondan bir tüp (Mesela kağıt havlu tüpü gibi ancak daha uzun olmalı)

Gazete kağıdı

EVDE KOLAY TELESKOP YAPIMI

Teleskop yapmak için öncelikle gazete kağıdının üzerine büyük boy büyüteci koyun. Gazetedeki yazıların bulanık göründüğünü fark edeceksiniz. Küçük büyüteci büyük büyüteç ve gözünüzün arasına yerleştirin. Yazılar netleşene kadar her iki büyüteci de ileri geri hareket ettirin. Yazılar ters ve büyük görünmeye başladı mı? Aradaki mesafeyi ölçün.

Sıradaki aşamada karton tüpün ön ucuna büyük büyüteç büyüklüğünde bir delik açın. İlk adımda ölçtüğünüz mesafe kadar hesaplayıp ikinci deliği de bu mesafenin bittiği yere açın. İkinci delik de küçük büyüteç boyutlarında olmalı. Büyüteçleri koli bandı ile sabitleyerek tutturun.

En basit haliyle bir teleskop yaptınız. Şimdi dilediğiniz gibi yıldızları ve ayı izleyebilirsiniz.