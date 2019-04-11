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Evde menekşe nasıl yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır?

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Evde menekşe nasıl yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır?
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Menekşe; renkli, bakımı kolay ve güzel bir çiçektir. Peki, birçok evi ve bahçeyi süsleyen menekşenin bakımı nasıl yapılır? Menekşe nasıl sulanır? Toprağı nasıl değiştirilir? Işığı sever mi? Tüm bu soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Menekşe pembe, beyaz, mor ve beyaz gibi renkleri bulunan çiçekli bitkidir. Çiçekleri narindir. Menekşenin bakımı zor değildir. Işığı çok seven bitkilerdir. Bu yüzden beslenmek için ışığa ve suya ihtiyaç duyarlar. Menekşeler az ışık görürlerse beslenemezler, bu da yapraklarının sararmasına ve çiçeklerinin dökülmesine neden olur. 

NASIL SULANIR?

Menekşenin yaz aylarında suya olan ihtiyacını karşılayabilmek için haftada en az 1 kere sulanması gerekir. Su, bitkinin köklerine kadar ulaşmalıdır. Sulamadan sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta da saksının tabağında su kalmış ise o suyu dökmeniz gerektiğidir. Menekşeyi hangi günler suluyorsanız her hafta aynı günlerde sulamanız gerekir. Eğer toprağı ıslak ise sulamayı erteleyebilirsiniz. Kış aylarında ise haftada bir kere sulamanız yetecektir.

TOPRAĞI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Menekşenin toprağını Nisan ayında değiştirmeniz doğru olacaktır. Toprağı değiştirirken yeni saksının eski saksıdan daha büyük olmasına dikkat edin ki saksı değişiminiz faydalı olsun.

IŞIĞI SEVER Mİ?

Menekşe aydınlık veya yarı aydınlık ortamları seven bir bitkidir. Menekşeyi cam kenarına koymanız yeterli olacaktır. Eğer ışıktan beslenemezse kurur ve çiçekleri dökülür.

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