Evde kolay makaron yapımı

MAKARON İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 3/4 su bardağı / 100 gram pudra şekeri

• 3/4 su bardağı / 100 gram öğütülmüş badem (badem unu)

• 2 yumurta akı

• Tuz

• 1/4 su bardağı / 55 gram toz şeker

İÇ DOLGU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 2/3 su bardağı / 150 gram tereyağı (yumuşatılmış)

• 2/3 su bardağı / 75 gram pudra şekeri

MAKARON YAPILIŞI

1. Fırını önceden 140 derecede ısıtın.

2. Pudra şekeri ve öğütülmüş bademleri büyük bir karıştırma kabına alıp karıştırın.

3. Başka bir kasede yumurta aklarını ve tuzu çırpın. Toz şekeri aralıklarla ekleyin. Yumurta akları beyaz krema haline gelene kadar çırpın.

4. Pudra şekeri ve badem karışımını yavaşça karıştırın.

5. 1/3 inç (1 cm) ağızlıklı bir sıkma torbasına makaron karışımını doldurun.

6. Fırın kağıdını tepsiye yerleştirin. Kağıda küçük yuvarlaklar şeklinde hazırladığınız karışımı sıkın.

7. Daha sonra 20 dakika kurumasını bekleyin.

8. Önceden ısıtılmış fırında makaronları 7 ila 8 dakika pişirin, buharı almak için fırın kapağını açın, daha sonra kapağı kapatıp 7-8 dakika daha pişirin. Makaronlar sert olduklarında ve hafifçe kabardıklarında pişmişlerdir.

9. Tepsiyi fırından çıkarın ve makaronları soğumaya bırakın. Makaronlar iyice soğumadan kağıttan ayırmaya çalışmayın yoksa makaronları kırarsınız.



Dolgu Yapımı

1. Yumuşatılmış tereyağını kabarıncaya kadar çırpın, ardından yavaş yavaş pudra şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Bu noktada herhangi bir aroma ekleyebilirsiniz.





2. Makaronun düz tarafına yaklaşık yarım çay kaşığı dolguyu yerleştirin ve başka bir makaronla sandviç haline getirin.





3. Makaronları isterseniz hemen yiyebilirsiniz ancak makaronları 24 saat bekletirseniz makaronlarınız daha lezzetli hale gelecektir.

Afiyet olsun!