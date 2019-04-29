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Ev yapımı ağda nasıl yapılır?

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Ev yapımı ağda nasıl yapılır?
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Vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için sayısız yöntem var. Kimi epilasyonu tercih ediyor, kimi jileti, kimi sir ağdayı, kimisi de klasik ağdayı. Hatta bazı kadınlar ağdayı marketten satın almak yerine kendi yapmayı tercih edebiliyor. Eğer siz de ağdanızı dışarıdan satın almak istemiyorsanız evde kendi ağdanızı kendiniz yapabilirsiniz.

Diğer yöntemlere göre daha ucuz olduğu için pek çok kadın bu yöntemle tüylerinden kurtulmayı tercih ediyor.

Ev yapımı ağda nasıl yapılır

Şekerli Ev Yapımı Ağda için gerekli malzemeler

  • 1 çay bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

  • Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun.
  • Yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.
  • Sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin.
  • Kaynamaya başladığında altını kısın ama 1-2 dakika daha ocağın altı açık kalsın, karıştırmaya devam edin.Ağdanızın kıvamının olup olmadığını anlamak için su dolu bir kaba birkaç damla atın. Suyun içinde katılaşırsa kıvama gelmiş demektir.
  • Ağdanız altın sarısı rengine döndüğünde tam kıvamını yakalamış olursunuz.
  • Ağdayı tencereden serin bir zemin üzerine dükün. Bir mermer parçası gibi düz bir zemin uygundur.
  • Zeminden kaldırdığınız ağdayı iki elinizin arasında uzatarak kıvam almasını sağlayın.
  • Sıcaklığı geçip ılıdığında kullanıma hazırdır.
  • Bu ağda ile bacaklarınızı, kollarınızı koltuk altınızı ve bikini bölgenizi rahatlıklar alabilirsiniz.

Ev yapımı ağda nasıl yapılır

AĞDA NASIL UYGULANIR?

  • İlk önce ağdayı uygulayacağınız bölgenin temiz olması gerekir.
  • Ağdanın ellerinize yapışmasını istemiyorsanız elinize bir miktar badem yağı sürebilirsiniz. Gerçi evde yaptığınız ağda sabunlu ılık su ile elinizden rahatlıkla çıkacaktır.
  • Ağdayı mutlaka tüylerin çıkış yönünün tersine doğru uygulayın.
  • Ağda bezleri ve kendi bez parçalarınızı kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.
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