Ev yapımı ağda nasıl yapılır?

Diğer yöntemlere göre daha ucuz olduğu için pek çok kadın bu yöntemle tüylerinden kurtulmayı tercih ediyor.

Şekerli Ev Yapımı Ağda için gerekli malzemeler

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun.

Yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.

Sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Kaynamaya başladığında altını kısın ama 1-2 dakika daha ocağın altı açık kalsın, karıştırmaya devam edin.Ağdanızın kıvamının olup olmadığını anlamak için su dolu bir kaba birkaç damla atın. Suyun içinde katılaşırsa kıvama gelmiş demektir.

Ağdanız altın sarısı rengine döndüğünde tam kıvamını yakalamış olursunuz.

Ağdayı tencereden serin bir zemin üzerine dükün. Bir mermer parçası gibi düz bir zemin uygundur.

Zeminden kaldırdığınız ağdayı iki elinizin arasında uzatarak kıvam almasını sağlayın.

Sıcaklığı geçip ılıdığında kullanıma hazırdır.

Bu ağda ile bacaklarınızı, kollarınızı koltuk altınızı ve bikini bölgenizi rahatlıklar alabilirsiniz.

AĞDA NASIL UYGULANIR?