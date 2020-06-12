Estradiol nedir? Estradiol değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Estradiol vücutta bulunan homojen hormonun bir şeklidir. İnsan vücudundaki yumurtalıklar, göğüsler ve adrenal bezler estradiol üretir. Estradiol testleri, kandaki estradiol hormonunun seviyesini ölçer.

Estradiol nedir?

Estradiol, kadınların vücutlarındaki yağ dağılımını kontrol eder. Eklem ve kemik sağlığı için de çok önemli ve gerekli bir testtir. Estradiol sadece kadınlarda bulunmamaktadır. Aynı zamanda erkeklerde de bulunan bir hormondur. Erkeklerde adrenal bezler ve testisler estradiol üretir fakat kadınlardan daha düşük bir seviyede bulunur. Estradiol, erkek sperm hücrelerinin IVF tedavisinde zarar görmesini önlemek için kullanılır.

Cinsel organlar kadınlarda veya erkeklerde normal düzeyde gelişmezse, doktorlardan estradiol testi istenir. Normal seviyeden daha fazla olan estradiol seviyesi, ergenliğin daha erken yaşta ortaya çıktığını gösterir. Bu duruma erken ergenlik denir. Bunun dışında, daha düşük bir estradiol seviyesi varsa, ergenliğin geç olduğu anlamına gelir.

Doktorlar menstrüel düzensizlikler, yüksek vajinal kanama, infertilite, karın şişliği, alt karın ağrısı, kilo kaybı ve sık idrara çıkma sorunlarını gördüğünde estradiol testleri isteyebilir. Ayrıca, gebe kadınlar arasında kısırlık tedavisi gören kadınlardan da estradiol testi istenmektedir.

Estradiol değeri kaç olmalıdır?

Normal veya sağlıklı kabul edilen estradiol seviyeleri yaşa ve cinsiyete göre değişir. Kadınlar doğurganlık dönemlerinde yüksek miktarda E2'ye sahiptir. Menopozdan sonra estradiol seviyeleri neredeyse sıfıra iner. Estradiol için normal seviyeler:

- Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar için 30-400 pg / mL

- Menopozdan sonra kadınlar için 0-30 pg / mL

- Erkekler için 10 - 50 pg / mL

Normal değerler, ölçümün yapıldığı laboratuvara bağlı olarak değişebilir. Çünkü bazı laboratuvarlarda farklı ölçümler kullanılır veya farklı numuneler test edilir. Bu nedenle, sonuçlar hakkında bir doktora danışılmalıdır. Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda düşük estradiol test sonuçları; erken menopoz, hızlı kilo kaybı veya anoreksiya gibi bir problemi gösterebilir. Yüksek olması durumunda ise yumurtalıklarda, testislerde veya adrenal bezlerde bir tümör varlığında görülebilir.

Estradiol düşüklüğü nedenleri

Düşük estradiol genellikle yumurtalıkların düzgün çalışmadığı anlamına gelir. Normal seviyelerden daha düşük estradiol hormonuna neden olan durumlar şunlardır:

- Menopoz: Menopoz sırasında ve sonrasında, bir kadının vücudu yavaş yavaş daha az östrojen ve estradiol üretir ve menopoz sırasında semptomlara neden olur. Estradiol seviyesine bakarak, kişinin menopoza girmeye hazır olup olmadığı veya geçiş sürecinde olup olmadığı belirlenebilir.

- Turner sendromu. Kadınlar normalde iki X kromozomuna sahiptir. Turner sendromlu kadınların iki yerine tek bir X kromozomu vardır. Turner sendromu genetik bir hastalıktır ve hastaların kanında ölçülen düşük E2 seviyeleri vardır.

- Yumurtalık yetmezliği veya erken menopoz: Yumurtalıklar 40 yaşından önce çalışmayı bıraktığında ortaya çıkar. Bu genetik bozukluklar, toksinler veya otoimmün bir durumdan kaynaklanabilir.

Estradiol yüksekliği nedenleri

Estradiol yüksekliği, hormonun en çok salgılandığı yumurtalıklarda aşırı hormon üretimine neden olan bir sorun olduğu anlamına gelir. Kan estradiol değerleri, endometriozis ve kadın üreme organlarının kanserleri de dahil olmak üzere birçok jinekolojik problemde artabilir. Estradiol yüksekliğine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

- Yumurtalıklarda veya testislerde tümörler,

- Böbreküstü bezi tümörleri,

- Meme kanseri,

- Jinekomasti adı verilen erkeklerde meme büyümesi,

- Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı çalışması,

- Gebelik,

- Karaciğer sirozu veya ciddi karaciğer hastalıklarıdır.

Estradiol düşüklüğü belirtileri

Ergenlik öncesi kız çocukları ve menopoza yaklaşan kadınların düşük seviyedeki östrojenlerle ilgili semptomlar yaşama olasılığı daha yüksektir. Düşük östrojen ve estradiol seviyeleri nedeniyle görülebilecek semptomlar:

- Yorgunluk,

- Zayıflık,

- Depresyon hali,

- Dikkat ve odaklanma sorunları,

- Sıcak basmaları,

- Sık idrar yolu enfeksiyonları,

- Vajinal kayganlık nedeniyle cinsel ilişki sırasında ağrı,

- Düzensiz adet dönemleri.

Estradiol yüksekliği belirtileri

Estradiol değerinin normal olarak beklenen seviyenin üzerinde olduğu ve kişinin bazı olağan dışı koşullarda olduğu yorumlanabilir. Bu anormal durumlar ve belirtiler:

- Erken ergenlik,

- Yumurtalıklarda veya testislerde hissedilen rahatsızlık hisleri,

- Erkeklerde meme gelişimi ile ilgili sorunları olan jinekomasti.