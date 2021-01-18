Estetikte 2021’in trendi ‘doğallık’

Medikal Estetik Doktoru Dilay Demiryontar, 2021'de estetik ve güzellikte bizi nelerin beklediğini ve yeni trendlerin neler olacağını anlattı.

Mezoterapi'nin önemi 2021'de daha da artacak

2021'e girerken doğal görünüm isteği giderek artıyor. Abartılı estetik uygulamalar artık çok eskilerde kaldı. Cildin parlak ve sağlıklı görünümü ön planda. Haliyle bunu sağlayan uygulamalardan biri olan mezoterapi uygulaması 2021'de de en önde gelen tedavi yöntemi olacak. Mezoterapi sağlıklı cildi korur ve hasar görmüş cildi onarıp yenileyerek cildi genç tutar. Aynı zamanda dolgu gibi diğer tedaviler için önemli bir altyapı oluşturur.

Cilde canlılık veren uygulamalar ön planda olacak

Her zaman cildin sağlıklı görünümünün en önemli unsur olduğunu dile getiriyoruz. Bunun için farklı mezoterapi içerikleri mevcut. Bunlardan birisi son zamanlarda dikkat çeken hem hekim hem de hasta için memnuniyet oranı yüksek olan DNA Işıltısı. Uygulama içeriğindeki polinükleotitler sayesinde kolajeni arttırarak deri elastikiyetini geri kazandırır ve güçlü lifting etkisi gösterir, son dönemde sıkça tercih edilmesinin sebebi de budur. 3 - 4 seans uygulanmasıyla ciltteki yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirerek cildin daha genç, sıkı, pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra DNA Işıltısı, yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde ciltte azalan nemi dokulara geri kazandırır. Böylece cilt daha yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşur.

Dolguda "küçük dokunuş" devri

Son yıllarda dolgu tedavilerinde bakış açımız değişti, küçük dokunuşlarla doğal görünümü kaybetmeden yapılan teknikler ön planda. Bu senenin en çok tercih edilen dolgu uygulaması çene ve şakak dolgusuydu. Çünkü bu alanlar yüzde altın oranı sağlayan en önemli bölgeler. 2021'de de bu talep devam edecek gibi görünüyor.

Dudak dolgusu her dönem ilgi görüyor ancak daha soft dolgu maddeleri ile yapılan doğal görünümlü dolgun dudaklar ön planda olacak. Yine yeni teknikler ile yapılan burun dolgusu 2021'de daha da yaygınlaşacak.

Yorgun ifadeyi gidermek de çok önemli

Yorgun ifade en çok göz çevresindeki problemlerden kaynaklanıyor. Çoğu zaman ilk tercih göz altı dolgu uygulaması oluyor. Ama benim tercihim önce mezoterapi ile göz altı dokusunun yapılandırılması. Göz altının morluk, kırışıklık ve torbalanmalarını spesifik ürünler ile tedavi etmek, sonrasında gerekir ise dolgu uygulaması yapmak benim tedavi tercihim.

Yeni yıl, cildimiz için yeni bir sayfa açma zamanı

En başta da söylediğimiz gibi estetik ve güzellikte yeni teknolojiler ve gelişmeler ne kadar artarsa artsın bu uygulamalara daha az ihtiyaç duyma açısından cildimizi korumamız güzelliğimiz için en kilit nokta. Bakımlı ve sağlıklı ciltler yeni yılda da güzel yaş alma ve özgüveni beraberinde getirecektir.