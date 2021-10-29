Eski Türk İsimleri Nelerdir? Erkek Ve Kadın En İyi, Güzel Ve Farklı Eski Türk İsimleri İle Anlamları

Kız çocuklarına verilen en popüler eski Türk isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Begüm 2- Ayça 3- Aydilge 4- Ayla

Eski Türk İsimleri Nelerdir?

En İyi, Güzel ve Farklı Kadın İsimleri

1- Alaca:

Birden fazla renge sahip olan, çok renkli anlamına gelir.

2- Iraz:

Iraz ismi hem neşe hem de saadet demektir.

3- Ayça:

Yüzü, ay kadar parlak ve güzel olan kadın.

4- Gökçe:

Gökyüzü kadar mavi anlamına gelen Gökçe ismi, ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimler arasında yer alıyor.

5- Begüm:

Oğuz Türklerinden bu yana kullanılan Begüm ismi, kadın hükümdar anlamına gelir.

6- Altu:

İlk sırada yer alan, öncü demektir.

7- Arık:

Günahsız, saf ve masum anlamına gelen Arık, Anadolu Selçuklu Devletinden bu yana kullanılmaktadır.

8- Bigem:

''Bir'' kelimesiyle aynı kökten türeyen Bigem ismi, saygın, seçkin ve nadide anlamına gelir.

9- Özge:

Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan Özge ismi, hem başka, hem de hiç kimseye benzemeyen demektir.

10- Umay:

Ummak fiilinden türetilen Umay ismi, geleceğe dair umutlu ve iyimser anlamına gelir.

11- Zerrin:

Zer altın demektir. Zerrin ise altın kadar nadir ve parlak manasına gelir.

12- Bilge:

Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen Bilge ismi, ''bilmek'' fiilinden türetilmiştir.

13- Bilgin:

Bilgin de Bilge ismi gibi, bilgili ve görgülü anlamına gelir.

12- Ayla:

Ay ışığı kadar parlak ve göz alıcı demektir.

En İyi, Güzel ve Farklı Erkek İsimleri

1- Hakan:

Ülkemizde yaklaşık 200 bin kişinin kullandığı Hakan ismi, hükmeden ve yöneten anlamına gelir.

2- Yiğit:

Gözü pek, korkusuz, savaşçı ruhlu.

3- Alp:

Sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gönlü zengin.

4- Mert:

Ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimlerden biri olan Mert, hem cesur hem de güvenilir demektir.

5- Özgün:

Öz kelimesinden türetilmiş olan Özgün ismi, farklı anlamına gelir.

6- Atabay:

Lala ile eş anlamlı olan Atabay, şehzadeleri eğiten kişilere verilen isimdir. Bu ismin sözlük anlamı ise öncü ve bilgili kişidir.

7- Ecevit:

Ecevit, kararlı, dirayetli, çalışkan ve azimli manasına gelir.

8- Ergün:

Osmanlı döneminde de kullanılan Ergün ismi, sakin ve nazik demektir.

9- Kağan:

İslamiyet öncesi kurulan Türk uygarlıklarında hükümdarlara Kağan denir. Kağan, lider, yol gösteren ve yöneten anlamına gelir. Bu isim ''Bilge'' ile birlikte de kullanılır.

10- Aytaç:

Ay ve taç kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Aytaç ismi, mertebesi ay kadar yüksek olan, kutlu ve önder manasına gelir.

11- Kayra:

Kayra ismi hem iyilik hem de saflık ve masumiyet demektir.

12- Uraz:

Iraz isminin farklı bir versiyonu olan Uraz, baht açıklığı ve başarı manasına gelir.

13- Manço:

Payidar ve edebi kelimeleriyle eş anlamlı olan Manço, sonsuzluk demektir.

14- Kunter:

Oğuz Türklerinde ve Uygurlarda kullanılan Kunter ismi, güvenilir, sağlam ve dayanıklı manasına gelir.

15- İlter:

En eski Türk isimlerinden biri olan İlter, yurdunu düşmanlara karşı koruyan, gözü pek savaşçı demektir.

16- Erkut:

Erkut ismi, mübarek ve kutlu anlamına gelir.