Eski Türk İsimleri Nelerdir? Erkek Ve Kadın En İyi, Güzel Ve Farklı Eski Türk İsimleri İle Anlamları
Günümüzde de sıklıkla tercih edilen eski Türk isimlerinin kökeni Göktürk Uygarlığına ve Oğuz Türklerine kadar uzanmaktadır. Bazı isimler ise ilk kez Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğunda kullanılmaya başlanmıştır. En popüler erkek isimleri Gökhan, Hakan ve Altay'dır. Erkek ve kadın, en iyi, güzel ve farklı eski Türk isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
Kız çocuklarına verilen en popüler eski Türk isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Begüm 2- Ayça 3- Aydilge 4- Ayla
Eski Türk İsimleri Nelerdir?
En İyi, Güzel ve Farklı Kadın İsimleri
1- Alaca:
Birden fazla renge sahip olan, çok renkli anlamına gelir.
2- Iraz:
Iraz ismi hem neşe hem de saadet demektir.
3- Ayça:
Yüzü, ay kadar parlak ve güzel olan kadın.
4- Gökçe:
Gökyüzü kadar mavi anlamına gelen Gökçe ismi, ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimler arasında yer alıyor.
5- Begüm:
Oğuz Türklerinden bu yana kullanılan Begüm ismi, kadın hükümdar anlamına gelir.
6- Altu:
İlk sırada yer alan, öncü demektir.
7- Arık:
Günahsız, saf ve masum anlamına gelen Arık, Anadolu Selçuklu Devletinden bu yana kullanılmaktadır.
8- Bigem:
''Bir'' kelimesiyle aynı kökten türeyen Bigem ismi, saygın, seçkin ve nadide anlamına gelir.
9- Özge:
Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan Özge ismi, hem başka, hem de hiç kimseye benzemeyen demektir.
10- Umay:
Ummak fiilinden türetilen Umay ismi, geleceğe dair umutlu ve iyimser anlamına gelir.
11- Zerrin:
Zer altın demektir. Zerrin ise altın kadar nadir ve parlak manasına gelir.
12- Bilge:
Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen Bilge ismi, ''bilmek'' fiilinden türetilmiştir.
13- Bilgin:
Bilgin de Bilge ismi gibi, bilgili ve görgülü anlamına gelir.
12- Ayla:
Ay ışığı kadar parlak ve göz alıcı demektir.
En İyi, Güzel ve Farklı Erkek İsimleri
1- Hakan:
Ülkemizde yaklaşık 200 bin kişinin kullandığı Hakan ismi, hükmeden ve yöneten anlamına gelir.
2- Yiğit:
Gözü pek, korkusuz, savaşçı ruhlu.
3- Alp:
Sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gönlü zengin.
4- Mert:
Ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimlerden biri olan Mert, hem cesur hem de güvenilir demektir.
5- Özgün:
Öz kelimesinden türetilmiş olan Özgün ismi, farklı anlamına gelir.
6- Atabay:
Lala ile eş anlamlı olan Atabay, şehzadeleri eğiten kişilere verilen isimdir. Bu ismin sözlük anlamı ise öncü ve bilgili kişidir.
7- Ecevit:
Ecevit, kararlı, dirayetli, çalışkan ve azimli manasına gelir.
8- Ergün:
Osmanlı döneminde de kullanılan Ergün ismi, sakin ve nazik demektir.
9- Kağan:
İslamiyet öncesi kurulan Türk uygarlıklarında hükümdarlara Kağan denir. Kağan, lider, yol gösteren ve yöneten anlamına gelir. Bu isim ''Bilge'' ile birlikte de kullanılır.
10- Aytaç:
Ay ve taç kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Aytaç ismi, mertebesi ay kadar yüksek olan, kutlu ve önder manasına gelir.
11- Kayra:
Kayra ismi hem iyilik hem de saflık ve masumiyet demektir.
12- Uraz:
Iraz isminin farklı bir versiyonu olan Uraz, baht açıklığı ve başarı manasına gelir.
13- Manço:
Payidar ve edebi kelimeleriyle eş anlamlı olan Manço, sonsuzluk demektir.
14- Kunter:
Oğuz Türklerinde ve Uygurlarda kullanılan Kunter ismi, güvenilir, sağlam ve dayanıklı manasına gelir.
15- İlter:
En eski Türk isimlerinden biri olan İlter, yurdunu düşmanlara karşı koruyan, gözü pek savaşçı demektir.
16- Erkut:
Erkut ismi, mübarek ve kutlu anlamına gelir.