Erkek ve kız bebek için adetten kaç gün sonra ilişkiye girilmeli? Erkek ve kız bebek için ilişki günleri

İlişkilerinde nihayet bebek yapmaya karar verdiklerinde çiftleri aynı zamanda bir cinsiyet heyecanı ve merakı sarmaya başlar. Buna göre uzmanlar tarafından da söylenen, cinsel ilişki tarihlerine göre cinsiyetin belirlenebileceği ihtimalinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Peki, Erkek ve kız bebek için adetten kaç gün sonra ilişkiye girilmeli? İşte, erkek ve kız bebek için ilişki günleri ve yumurtlama günü hesaplama detayları sizlerle…

Erkek ve kız bebek için adetten kaç gün sonra ilişkiye girilmeli?

Anne karnındaki bebeğin cinsiyetin, döllenme sırasında oluştuğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, bebeğin erkek ya da kız olmasının temelini anlatıyor.

Cinsiyetin ortaya çıkmasına sebep olan şey kromozomlardır. İnsanda bulunan 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkeklerde XY, kadınlarda ise cinsiyet kromozomu XX olarak belirtilir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşımaktadır. Bebeğin cinsiyeti, erkek ve kadından gelen kromozom çifti ile oluşur. Kadınlarda hep X kromozomu mevcuttur, çünkü yumurtlama sırasında kadındaki eşey hücresi ikiye ayrılır, ama her iki parçası da X kromozomu taşımaktadır. Erkekte ise ikiye ayrılan eşey hücresi, iki farklı seçeneğe sahiptir, çünkü erkekte X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm oluşur. Kadında hep X, erkekte ise X veya Y kromozomuyla birleşip bebeğin cinsiyetini belli etmektedir. Kadındaki X kromozomu ile erkekteki X kromozomunu içeren sperm birleştiğinde doğacak bebek kız olacaktır. Eğer erkekten Y kromozomu içeren spermle birleşme olursa, bu kez doğacak çocuk erkek olacaktır. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti erkekten gelen kromozoma bağlı olduğu iç

in, bebeğin cinsiyeti döllenme sırasında erkek spermi tarafından belirlenir.

Bebeğin cinsiyeti ultrason ile kontrollerimizde gözlenir. Bir bebeğin cinsiyeti daha gebelik oluştuğu andan itibaren genetik olarak bellidir ancak bunun ultrasonla bakılarak belli olması için belli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Yaklaşık 13. Haftalarda varsayımlarda bulunulsa da kesin bir görüş ancak 16.haftadan itibaren söylenir.

Uzmanlar ayrıca yumurtlama tarihinden 12 saat ya da 1 gün önce ilişkiye girmenin erkek bebek cinsiyeti ihtimalini artırdığını söylüyorlar. Adetiniz bittikten sonraki ilk 5 gün içerisinde cinsel ilişki yaşamak erkek cinsiyet şansını artırıyor.

Yumurtlama günü hesaplama

Hamilelik için en uygun zamanın hesaplanması da yumurtlama (ovulasyon) döneminin belirlenmesi önemlidir. Bu tarihlere yakın günlerde bulunulan cinsel ilişkiler sonucunda gebelik elde edilme ihtimali daha yüksektir.