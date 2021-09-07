En kullanışlı bebek odası dekorasyon fikirleri

Bebek odası çocuklarınızın hayal dünyasını geliştiren ilk yerdir. O nedenle uzun ömürlü ve kullanışlı olması, daha da önemlisi bebeğinizin ufkunu genişletmesi için dekorasyonu ayrıca önem taşır. Bu nedenle bebek odası dekorasyonunuza yardımcı olacak fikirleri derledik. İşte en kullanışlı, en ferah bebek odası dekorasyon fikirleri...



Bebek odası takımı ne zaman alınmalı?

Bebek odası takımı için bebeğin dünyaya gelmesi beklenebilir. Genellikle ilk 6 ayını anne ve babanın odasında mini bir beşikte geçirirler. Özellikle anne ile sürekli temas içinde olması bebek için önemli olduğundan ayrıca bir bebek odası takımına ihtiyaç duyulmaz. Ancak 6 ay sonrası anneler bebeklerinin rahat edebileceği ve huzurla uyuyabileceği bir bebek odası takımı için araştırmalara başlarlar.

Trend sadelikten yana

Son yılların gözde bebek odası dekorasyon fikirleri arasında sadelik ön planla tutuluyor. Pembe ve mavilerin aksine antrasit griler, bej rengi ve beyazlar trend olan bebek odası dekorasyonlarından diyebiliriz. Bunun için bebek odanıza şirinlik katmak istiyorsanız, bebeğinizin beşiğine tül bir cibinlik detayı verebilirsiniz. Ayrıca bebek odalarının olmazsa olmazı, annelerin kurtarıcısı tekli rahat bir koltuk da tercih edebilirsiniz.

Bebek odası dekorasyonunda koyu renkler moda

Eğer bebek odanız yeterince genişse, açık renkler yerine koyu griler ile ahşap uyumunu yakalayabilirsiniz. Böylelikle bebek odasına hem modern bir dokunuş katmış hem de bebeğinizin nispeten daha loş bir odada rahat uykuya dalmasını sağlamış olursunuz.





Bebek odası dekorasyonunda anne konforu

En az bebeklerin konforu kadar annelerin konforlu olması da bebek odası dekorasyonunda oldukça önemlidir. Annenin emzirmesini ya da bebeğin uykuya dalmasını kolaylaştıracak sallanan sandalyelerle gece uykularının bölünmesi işkence olmaktan çıkacaktır.





Duvar kağıtları bebeğinize huzur katsın

En az bebek odası takımı kadar dekorasyonda duvar kağıtları ve aksesuarları da etkilidir. Bebek odasının duvarlarını bebeğinizin hayal dünyasını geliştirecek dekoratif nesnelerle birleştirebilir, sade odanızı hareketlendirebilirsiniz.

Bebek dekorasyonunda çadırın yeri ayrıdır

Son yılların başka bir gözdesi de bebek odası dekorasyonunda tercih edilen hoş görünümlü çadırlardır. Çadırların özellikle ahşap ve pamuk kumaştan olanı tercih edilirken, dilerseniz bebeğinizin emekleyip yürüdüğü zamanlarda içini ışıklandırarak kitap okuma seansları da yapabilirsiniz.

Bebek odasını mini bir oyun salonuna dönüştürün

Bebeğiniz her geçen gün kendisini başka bir oyunun içerisinde bulsun isteyen eğlenceli anne babalardansanız bu fikir tam size göre! Merdivenleri korunaklı, mini bir oyun salonunu andıran ranzalar sayesinde siz de dilediğinizde bebeğinizin odasında kalarak bu oyuna eşlik edebilirsiniz. Ayrıca ranzaları tercih etmiyorsanız aynı evin tek katlı olanını da seçmeniz mümkün.





Pembelerden vazgeçemeyenlere!

Eğer nostaljik olarak kız odası deyince aklınıza pembe geliyorsa, pembenin en şirin tonlarından kendinize bir bebek odası dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Ayrıca Duvarlarda pembeye yakın eflatun, açık sarı gibi renklerde objeler kullanarak bebek odanızı hareketlendirmeyi deneyin.

Bebek odanız tıpkı bir gökyüzünü andırabilir

Başka bir bebek odası dekorasyon fikri de maviden vazgeçemeyenler için! Klasikten farklı olarak bebek odanızı tıpkı bir gökyüzüne benzetebilir, bebeğiniz uyurken tavandaki dekoratif yıldızlara bakarken uyumasını sağlayabilir ve uyandığında duvarındaki gökkuşağı ile huzur içinde ağlamadan gözlerini açmasına fırsat sunabilirsiniz.