En güzel 5 yöresel mantı tarifi

PATATESLİ ÇERKEZ MANTISI

(6 KİŞİLİK)

Malzemeler

Hamuru için:

5 su bardağı un

1.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

5 patates - 1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz - Karabiber - Kırmızı toz biber

Üzeri için:

120 g tereyağı

Kırmızı pul biber

Hazırlanışı

İç harcı için kabuklarını soyduğunuz patatesleri iri doğrayıp geniş bir tencereye alın. Üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri sudan çıkartıp geniş bir kaseye alın. Ezerek püre haline getirin. Küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ezdiğiniz patatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına eleyin. Tuzu ilave edin ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamur kıvam almaya başlayınca üzerini nemli bir bezle örterek 40 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla açın. Yuvarlak bir kalıp yardımıyla parçalar kesin. Ortalarına patatesli harçtan yerleştirip alt kısımdan başlayarak hamurun kenarları birbirini üstüne binecek şekilde kapatın. Tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Üzeri için tereyağını eritip kırmızı pul biber ekleyin. Mantının üzerine gezdirip sıcak servis yapın.

ÖZBEK MANTISI

(6 KİŞİLİK)

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz - 1 su bardağı su

İç harcı için:

500 g kıyma - 1 soğan

Tuz - Karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak - Kırmızı pul biber

Sumak - Nane - Fesleğen

Hazırlanışı

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir yoğurma kabına alın. Ele yapışmayan bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için kıymayı geniş bir kaseye alın. Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp yoğurun. Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan 8x8 cm ölçülerinde kareler kesin. Karelerin ortasına kıymalı harçtan yerleştirin. Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin. Tuzlu kaynar suda haşlayın. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın. Mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine yoğurt gezdirin. Kırmızı pul biber, sumak, ve fesleğen ile tatlandırıp sıcak servis yapın.

(6 KİŞİLİK)

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 yumurta

2-3 çay kaşığı tuz

1.5-2 su bardağı su

İç harcı için:

250-300 g tavuk kıyması

1 soğan

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 domates

Üzeri için:

2 su bardağı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Hazırlanışı

Hamuru için unu geniş bir yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Yumurtayı kırıp tuzunu ekleyin. Sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için tavuk kıymasını geniş bir kaseye alın. Rendelediğiniz soğan, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Dinlenen hamuru dört bezeye ayırın. Bezeleri unlanmış tezgah üzerine alıp bir merdane yardımıyla ince açın. Hamurdan küçük kareler kesin. Ortasına hazırladığınız tavuk kıymalı harçtan koyup muska şeklinde kapatın. Hazırladığınız mantıları tuzlu kaynar suda haşlayın. Sosu için salçaları erittiğiniz tereyağında kokusu çıkıncaya kadar pişirin. Rendelediğiniz domatesi ilave edip, domates suyunu çekinceye kadar pişirin. Yoğurdu hafif çırpıp ezdiğiniz sarımsakla karıştırın. Mantıları süzüp bir servis tabağına alın. Üzerine yoğurt dökün. Domatesli sostan gezdirip sıcak servis yapın.

(6 KİŞİLİK)

Malzemeler

3 su bardağı un

1 yumurta

1 tutam tuz

1 su bardağı su

İç harcı için:

300 g kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı



Yoğurt sos için:

Yoğurt

2 diş sarımsak

Kızartmak için:

Zeytinyağı

Hazırlanışı

Su hariç hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir yoğurma kabına alın. Suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin. İç harcı için kıyma ve rendelediğiniz soğanı bir karıştırma kabına alın. Tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırıp ince açın ve küçük kareler kesin. Ortasına kıymalı harçtan koyun ve klasik mantı şeklinde kapatın. Mantıları kızgın yağda orta ateşte ara ara çevirerek kızartın. Kızaran mantıları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Domates sos için salçayı erittiğiniz tereyağında pişirip ocaktan alın. Yoğurt sos için ezdiğiniz sarımsağı hafif çırptığınız yoğurda ilave edip karıştırın. Mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine sırasıyla yoğurt ve domates sos ilave ederek servis yapın.

Tarihte mantının gastronomi dünyasında kendine yer edinişi 15.yy kadar dayanıyor. Mantı, Çin topraklarından Anadolu’ya uzanan baharat yolu üzerinde, Türklerin yaşamış olduğu Orta Asya ve Kafkasya’da ana yemek olarak sofralarda yer alan mantı, o dönem içerisine koyun eti, sirke, nohut, tarçın gibi malzemelerle dolgusu hazırlanan yoğurt ve baharatlarla sunan bir yemek olarak kayıtlara geçmiştir.Baharat yolu üzerinde birbiriyle ticari alışveriş içerisinde bulunan tüm devletler kültürel olarak da birbirlerini etkilemişlerdir. Mutfak kültürleri de bu alışverişte birbirlerinden etkilenerek günümüzdeki hallerini almışlardır diyebiliriz. Mantı da bu etkileşim içerisinde Türk mutfağından farklı mutfaklara yeniden yorumlanarak ve farklı isimler alarak geçmiş lezzetlerin başında gelmektedir.

(6 KİŞİLİK)

Malzemler

Hamuru için:

1 kg un - 1.5 tatlı kaşığı tuz

Ilık su

İç harcı için:

500 g beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

100 g tereyağı

Kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Hamuru için un ve kabartma tozunu geniş bir yoğurma kabına alın. Suyu azar azar ekleyerek sert kıvamlı bir hamur olacak şekilde yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için rendelediğiniz beyaz peyniri ince kıydığınız maydanozla geniş bir kasede karıştırın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgaha alarak 2 mm kalınlığında açın. Orta boy yuvarlak bir kalıpla parçalar kesin. Ortasına peynirli harçtan yerleştirin. Hamurların kenarlarını ortaya doğru büzerek kapatın ve bohça şekli verin.Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayın. Mantılar suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla sudan çıkartın. Üzeri için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Kırımızı toz biberi ilave edip karıştırın. Biberli yağı mantıların üzerine gezdirip sıcak servis yapın.