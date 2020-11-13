Eminevim, Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 100 bin fidan bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında yayınlanan genelge ile ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne Eminevim, bu yıl rekor bir fidan bağışıyla destek oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen protokol töreninde duyurulan fidan bağışı çalışmaları için imzalar atıldı. Düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, OGEM-VAK Genel Müdürü Recep Katı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu bir araya geldi. Atılan imzaların ardından yapılan duyuruda Eminevim’in, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 100 bin fidan bağışında bulunacağı duyuruldu. Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, geçen yıl başlatılan fidan bağışı çalışmalarının vatandaşlardan çok büyük ilgi gördüğünü dile getirerek bu yıl da fidan bağışı seferberliğine 100 bin fidan ile katkıda bulunan Eminevim’e teşekkür etti. Protokol anlaşmasının imzalandığı törende konuşan Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün ise daha sağlıklı bir geleceğin inşasına destek olmak adına, şirket olarak yapılan 100 bin fidan bağışını, geleceğin yeşil Türkiye’sine armağan ettiklerini ifade etti.

100 bin fidan Türkiye’nin geleceğine nefes olacak



Bağışlanan 100 bin fidanın Türkiye’nin dört bir yanında yeşereceğini ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacağını belirten Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, şöyle konuştu: “Gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir Türkiye için herkesin bir sorumluluğu var ve biz de üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirmek için bir kez daha gereken adımı atıyoruz. Daha önce Ekim ayında Hatay’da yaşanan yangın felaketi sonrasında bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için 30 bin fidan bağışında bulunmuştuk. Şimdi de bu sayıyı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla toplamda 100 bine çıkarıyoruz. İnanıyoruz ki, yaptığımız 100 bin adetlik fidan bağışı geleceğe gerçek manada nefes olacak, yemyeşil bir Türkiye idealine de önemli katkılar sağlayacak. Yeşilin korunması ve artırılması için bu mücadeleyi sürdürmeliyiz ve bu mücadele el birliği ile ülkemizin her noktasını yeşilliklerle tanışana kadar devam etmeli. Bu konuya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağaçlandırma çalışmalarına verdiği önem ve bu konuda gösterdiği hassasiyet sayesinde bugüne kadar milyonlarca fidan toprakla buluştu. Eminevim ailesi olarak bizler de bu mücadelede yer almaya her zaman hazırız. Bu vesileyle farkındalık yaratan böyle önemli bir günün ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”