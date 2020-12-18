Ekinezya (Kirpi otu) nedir? Faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmeli?

Yapılan bilimsel nitelikteki deneysel (deney hayvanları ve hücre kültürleri üzerinde) ve klinik (insanlarda) çalışmaların ekinezyanın soğuk algınlığı etkenlerine karşı vücudun bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Yayımlanan çalışmalarda ekinezya ürünlerinin soğuk algınlığı, uçuk gibi virüsler üzerinde öldürücü etkisi bulunduğu gözlenmiş. Bu çalışmalarda, ekinezyanın hem bu virüsleri öldürdüğü hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediği vurgulanıyor" dedi.

Ekinezyanın etkisi değişiyor

Ekinezya ürünlerinin soğuk algınlığı ve nezle üzerinde klinik etkinliğini ortaya koyan çalışmalara bakıldığında sonuçların tartışmaya açık olduğunun görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Konunun bilimsel olarak, tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinde bir etki varsa vardır, yoksa yoktur. Eğer bu şekilde istikrarsız sonuçlar görülüyorsa, o zaman deney yöntemi ve uygulama sorunları söz konusu olduğunu, aslında bitkisel ilaçlarla yürütülen çalışmalarda bunun sık görülen bir durum olduğunu söylüyor. Bunun en önemli etkenleri, deneylerde kullanılan ilacın kalitesi, ilacın uygulandığı süre ve miktarıdır. Dolayısıyla yeterli kalitede güvenilir ürünlerin tercih edilmesi, önerilen süre ve miktarlarda kullanılması önemli" dedi.

Tüketirken dikkat! 45 günden fazla kullanılmamalı

Öncelikle güvenilir kalitede ekinezya ürünü seçilmesini ve önerilen miktarlarda uygulanması gerektiğini ifade eden Yeşilada, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeterli seviyede etki sağlanabilmesi için en az bir ay kullanılması gerekir. Ancak 45 günden uzun süre ile sürekli kullanılması önerilmemektedir. Sonuç olarak, özellikle soğuk algınlığı riskinin arttığı kış dönemlerinde doğanın bizlere sunduğu bu etkili ve güvenilir silahlardan yararlanmak en akılcı yaklaşım olacaktır. Hiç şüphesiz, öncelikli hedef “hastalığa yakalanmamak”, bu konuda bağışıklığı destekleyici bu tip ürünler koruyucu olarak yararlı olabilmektedir. Hastalığa yakalanma durumunda ise bu tip ürünlerden uygulanan temel tedavinin yanı sıra şikayetlerin hafifletilmesinde yararlanılabilir."

En doğal ve etkili yöntem çay olarak tüketmek

Ekinezyanın birçok kullanım şekli olduğunu ifade eden Deniz Berksoy, çay olarak nasıl tüketilebileceği hakkında bilgi verdi. Çay olarak tüketilmesinin en doğal ve etkili yöntem olduğunu söyleyen Berksoy, "Günlük kullanım için; ekinezya bitkisinin sıcak suda 10-15 dakika bekletilerek elden edilen bitki çayının günde 3-5 fincan tüketilmesi uygundur. Bağışıklık sistemini aktivite etmek için sonbahar başından ilkbahar aylarına kadar 8 hafta sürdürülecek kürler (günde 3 fincan) uygulanabilir. 2 hafta ara verilerek devam edilebilir" dedi.