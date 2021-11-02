E ile başlayan kız isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Kız bebekler için yapılan araştırmalarda ebeveynler pek çok araştırma yapmaktadır. E harfi ile başlayan birçok kız ismi ve birbirinden farklı anlamları yer almaktadır.

E Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek sahibi olacak kişiler güzel ve anlamlı olan pek çok isim araştırmaktadır. İsim bulma süreci zor olsa da anne ve baba adayları için eğlenceli bir süreç olmaktadır. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen pek çok E harfi ile başlayan kız bebek isimleri bulunmaktadır. Bu isimler şunlardır:

- Ebrar

- Ece

- Ecem

- Ebru

- Eda

- Efil

- Ege

- Ela

- Ekim

- Eftalya

- Efsun

- Elem

- Elçin

- Efşan

- Edibe

- Edanur

- Edis

- Edacan

E Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

Kişilerin isimlerinin anlamları pek çok kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle isimlerin anlamları büyük önem taşımaktadır. E harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları ise birbirinden farklıdır. E harfi ile başlayan kız isimlerinin anlamları şunlardır:

- Ebrar: Ebrar ismi iyilik seven ve hayır seven kişi anlamına gelmektedir.

- Ece: Ece ismi ülkemizde sıklıkla tercih edilen ve güzel kadın, kraliçe anlamına gelmektedir.

- Ecem: Ece isminden türemiş olan Ecem ismi kraliçem anlamına gelmektedir.

- Ebru: Kağıt üzerinde kendisine has usuller ile yapılan şekilli süsleme anlamına gelmektedir. Ebru bir sanat dalıdır.

- Eda: Naz, cilve ve tavır anlamına gelmektedir.

- Efil: Hafif ve yavaş bir şekilde esmek ve dalgalanmak anlamına gelmektedir.

- Ege: Ege ülkemizin batısında bulunan bir deniz olmaktadır.

- Ela: Ela alacalı renkli demektir. Ela rengi gözde kestaneye çalan sarı bir renktir.

- Ekim: Ekim yılın onuncu ayıdır. Aynı zamanda toprağa ürün ekme işine de denilmektedir.

- Eftalya: Eftalya denizkızı anlamına gelmektedir.

- Efsun: Büyü ve sihir manasına gelmektedir.

- Elem: Elem isminin anlamı dert ve kederdir.

- Elçin: Deste ve demet anlamına gelmektedir.

- Efşan: Saçan ve serpen anlamına gelmektedir.

- Edibe: Nazik ve terbiyeli demektir.

- Edanur: Nazlı güzel ve ışık saçan anlamına gelmektedir.

- Edis: Ulu, değerli ve yüce anlamlarına gelmektedir.

- Edacan: Nazlı ama içten olan ve güzel anlamına gelmektedir.