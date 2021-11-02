MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriE ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
Geriİsimler Sözlüğü E ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

E ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

D harfinden sonra F harfinden önce gelen E, alfabemizin 6. harfidir. Esra, Ebru, Elis ve Eda, ülkemizde yaygın olarak kullanılan kadın isimlerinin başında geliyor. İlk harfi E olan en popüler erkek isimleri ise Emre ve Ekrem'dir. E ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

E ile başlayan en popüler yabancı isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Eric 2- Emma 3- Ezra 4- Elisa 5- Edward 6- Ed 7- Eva

E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

1- Emre

2- Emrullah

3- Ekrem

4- Erdi

5- Ersan

6- Erkan

7- Ercan

8- Efe

9- Ergün

10- Ecevit

E Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Emre

 Al-i İmran ve Bakara Suresinde geçen Emre isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yiğit, korkusuz, gözü pek.

İkinci Anlamı: Aşık, düşkün

Yunus Emre'den sonra bu isim Anadolu'da en çok kullanılan isimlerden biri olmuştur. 2021 yılı itibariyle ülkemizde 220 bin kişi Emre ismini taşıyor.

2- Emrullah:

Emir ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Emrullah ismi, hem Allah'ın buyruğu hem de Allah katındaki hazineler anlamına gelir.

3- Ekrem

Dilimize Arapçadan geçen Ekrem ismi, bol bol ikramda bulunan, lütuf ve ihsan sahibi anlamına gelir.

4- Erdi:

Ermiş kelimesinin farklı bir versiyonu olan Erdi ismi, Allah'ın izni ve yardımıyla hedeflerini gerçekleştiren, amacına ulaşmış kişi demektir.

5- Ersan:

Öz Türkçe isimlerden biri olan Ersan er ve san kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ersan ismi, cesaretiyle ve kahramanlarıyla adı tüm cihana yayılmış yiğit anlamına gelir.

6- Erkan

Erkan, nerede nasıl davranmasını gerektiğini bilen olgun insan demektir. Bir topluluktaki en münevver kişiler de erkan olarak adlandırılır.

7- Ercan

Er ve can sözcüklerinden oluşan Ercan ismi de Ersan gibi öz Türkçedir. Ercan ismi korkusuz, yiğit anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi bu ismi taşıyor.

8- Efe:

Zeybek kelimesiyle eş anlamlı olan Efe ismi, özellikle Batı Anadolu'da yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. Efe ismi zeybek dışında cesur anlamına da gelir.

9- Ergün:

Son yıllarda yeniden popüler olan Ergün isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Fikirleri ve davranışlarıyla çevresindekilere örnek olan

İkinci Anlamı: Erişmiş, ulaşmış, başarılı

10- Ecevit:

Ülkemizde yaklaşık 3500 kişinin taşıdığı Ecevit ismi, hem büyük ödül hem de çalışkan anlamına gelir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi