E ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

E ile başlayan en popüler yabancı isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Eric 2- Emma 3- Ezra 4- Elisa 5- Edward 6- Ed 7- Eva

E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

1- Emre

2- Emrullah

3- Ekrem

4- Erdi

5- Ersan

6- Erkan

7- Ercan

8- Efe

9- Ergün

10- Ecevit

E Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Emre

Al-i İmran ve Bakara Suresinde geçen Emre isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yiğit, korkusuz, gözü pek.

İkinci Anlamı: Aşık, düşkün

Yunus Emre'den sonra bu isim Anadolu'da en çok kullanılan isimlerden biri olmuştur. 2021 yılı itibariyle ülkemizde 220 bin kişi Emre ismini taşıyor.

2- Emrullah:

Emir ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Emrullah ismi, hem Allah'ın buyruğu hem de Allah katındaki hazineler anlamına gelir.

3- Ekrem

Dilimize Arapçadan geçen Ekrem ismi, bol bol ikramda bulunan, lütuf ve ihsan sahibi anlamına gelir.

4- Erdi:

Ermiş kelimesinin farklı bir versiyonu olan Erdi ismi, Allah'ın izni ve yardımıyla hedeflerini gerçekleştiren, amacına ulaşmış kişi demektir.

5- Ersan:

Öz Türkçe isimlerden biri olan Ersan er ve san kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ersan ismi, cesaretiyle ve kahramanlarıyla adı tüm cihana yayılmış yiğit anlamına gelir.

6- Erkan

Erkan, nerede nasıl davranmasını gerektiğini bilen olgun insan demektir. Bir topluluktaki en münevver kişiler de erkan olarak adlandırılır.

7- Ercan

Er ve can sözcüklerinden oluşan Ercan ismi de Ersan gibi öz Türkçedir. Ercan ismi korkusuz, yiğit anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi bu ismi taşıyor.

8- Efe:

Zeybek kelimesiyle eş anlamlı olan Efe ismi, özellikle Batı Anadolu'da yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. Efe ismi zeybek dışında cesur anlamına da gelir.

9- Ergün:

Son yıllarda yeniden popüler olan Ergün isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Fikirleri ve davranışlarıyla çevresindekilere örnek olan

İkinci Anlamı: Erişmiş, ulaşmış, başarılı

10- Ecevit:

Ülkemizde yaklaşık 3500 kişinin taşıdığı Ecevit ismi, hem büyük ödül hem de çalışkan anlamına gelir.