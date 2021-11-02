E ile başlayan erkek isimleri nelerdir? E harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
D harfinden sonra F harfinden önce gelen E, alfabemizin 6. harfidir. Esra, Ebru, Elis ve Eda, ülkemizde yaygın olarak kullanılan kadın isimlerinin başında geliyor. İlk harfi E olan en popüler erkek isimleri ise Emre ve Ekrem'dir. E ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
E ile başlayan en popüler yabancı isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Eric 2- Emma 3- Ezra 4- Elisa 5- Edward 6- Ed 7- Eva
E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
1- Emre
2- Emrullah
3- Ekrem
4- Erdi
5- Ersan
6- Erkan
7- Ercan
8- Efe
9- Ergün
10- Ecevit
E Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları
1- Emre
Al-i İmran ve Bakara Suresinde geçen Emre isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Yiğit, korkusuz, gözü pek.
İkinci Anlamı: Aşık, düşkün
Yunus Emre'den sonra bu isim Anadolu'da en çok kullanılan isimlerden biri olmuştur. 2021 yılı itibariyle ülkemizde 220 bin kişi Emre ismini taşıyor.
2- Emrullah:
Emir ve Allah kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Emrullah ismi, hem Allah'ın buyruğu hem de Allah katındaki hazineler anlamına gelir.
3- Ekrem
Dilimize Arapçadan geçen Ekrem ismi, bol bol ikramda bulunan, lütuf ve ihsan sahibi anlamına gelir.
4- Erdi:
Ermiş kelimesinin farklı bir versiyonu olan Erdi ismi, Allah'ın izni ve yardımıyla hedeflerini gerçekleştiren, amacına ulaşmış kişi demektir.
5- Ersan:
Öz Türkçe isimlerden biri olan Ersan er ve san kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ersan ismi, cesaretiyle ve kahramanlarıyla adı tüm cihana yayılmış yiğit anlamına gelir.
6- Erkan
Erkan, nerede nasıl davranmasını gerektiğini bilen olgun insan demektir. Bir topluluktaki en münevver kişiler de erkan olarak adlandırılır.
7- Ercan
Er ve can sözcüklerinden oluşan Ercan ismi de Ersan gibi öz Türkçedir. Ercan ismi korkusuz, yiğit anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi bu ismi taşıyor.
8- Efe:
Zeybek kelimesiyle eş anlamlı olan Efe ismi, özellikle Batı Anadolu'da yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. Efe ismi zeybek dışında cesur anlamına da gelir.
9- Ergün:
Son yıllarda yeniden popüler olan Ergün isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Fikirleri ve davranışlarıyla çevresindekilere örnek olan
İkinci Anlamı: Erişmiş, ulaşmış, başarılı
10- Ecevit:
Ülkemizde yaklaşık 3500 kişinin taşıdığı Ecevit ismi, hem büyük ödül hem de çalışkan anlamına gelir.