Düşükte kanama nasıl olur? İşte en belirgin düşük belirtileri

Düşük, özellikle uzun yıllar hamile kalamayan annelerin korkulu rüyasıdır. Çevresel etkenlerin yanında anne adayının fizyolojik yapısıyla da alakalı olan düşkte belirtiler oldukça önemlidir. Peki düşük neden olur, nasıl anlaşılır? Düşükte kanama nasıl olur? İşte düşük belirtileri ve merak edilenler...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Selen Sakar Ecemiş, düşük hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Düşük neden olur?

Patolojik olarak incelendiğinde en sık rastlanan düşüklük nedenlerinin başında kromozom uyuşmazlığı gelmektedir. Hem erkek hem de kadın bedenlerinde bulunan kromozomlardan biri düzgün bir şekilde çalışmazsa düşük gerçekleşir. Bağışıklık sistemi bozuklukları, yetersiz serviks, sigara ve alkol, hormonal dengesizlikler, polikistik over, radyasyonlu ortamlarda düşüklerin nedenleri arasında yer almaktadır.

Düşükte kanama nasıl olur?

Gebelikte meydana gelen her kanamaya düşük tehdidi gözüyle bakılmalıdır. Ancak bu durum her kanamanın düşükle sonuçlanacağı anlamına gelmez. Küçük bir lekelenme bile olsa her anne adayının bunu mutlaka ciddiye alması ve doktoruyla temasa geçmesi gerekmektedir. Kanama dışında da düşük belirtileri farklı şekilllerde de kendini gösterebilir. Örneğin bazen nadir de olsa hiçbir tepki vermez, kanama olmaz. Ancak kadın doktora gittiğinde bunu öğrenebilir. Tabii bu durum sadece ilk haftalarda ortaya çıkan bir durumdur. (5-7 haftalık gebeliklerde)

Düşük belirtileri nelerdir?

Düşük belirtilerinin en belirgin özellikleri arasında vajinal kanama vardır. Ancak bunların dışında bir çok belirti bulunmaktadır.

Vajinal kanama

Vajinal kanama düşüğün en belirgin olan belirtileri arasında yer almaktadır. Hamilelikte meydana gelen her kanama düşük tehtidi olarak kabul edilmektedir. Mutlaka anne adayları tarafından ciddiye alınmaladır. Şiddetli bir şekilde meydana gelen vajinal kanama düşüğün en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Kanamayla beraber şiddetli bir karın ağrısı meydana gelmeye başlıyorsa bu düşük olma olasılığını daha da kuvvetlendirmektedir. Ve doktorunuzla hemen temasa geçmeniz gerekir. Hamile adaylarının hafifte olsa lekelenmeleri de mutlaka önemsemeleri gerekir. Birden fazla gelmesi durumunda mutlaka doktora bilgi verilmelidir. Lekelenmenin rengi çok önemlidir. Ona dikkat edip takip etmek gerekir.

Bel ve sırt ağrıları

Düşük riski olan kişilerde tıpkı adet sancısı gibi bel ve sırt ağrıları yaşanmaktadır. Bu ağrıların sıklığı ve takibi çok önemli. Ağrılar her 15-20 dakikada bir düzenli bir şekilde geliyorsa ve şiddeti yüksek ise mutlaka doktorunuz ile temasa geçmekte fayda vardır.

Ateşlenme

Kanamaya, ateş, bulantı kusma gibi belirtilerde eklenirse bu durum ortada ciddi bir düşük riski olduğunu gösterir.

Düşükten sonra ne zaman hamile kalınır?

Düşük yaptıktan sonra kişi kendini yeni bir gebelik için hazır hissettiğinde gebe kalabilir. Bunun için belirli bir süre beklemeye gerek yoktur.