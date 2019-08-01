Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar? Duşakabin nasıl temizlenir?

Duşakabinlerin cam ve bağlantı bölgelerinde bir süre sonra sabun ve şampuan kalıntıları nedeniyle küflenme ve sararmalar meydana gelir. Nasıl temizleyeceğinize geçmeden önce duşakabin temizliğinde insan sağlığına zararlı tuz ruhu gibi kimyasallar kullanmamaya özen göstermenizi belirtmek isteriz. Tuz ruhu hem size hem de fayanslarınıza zarar verecektir. İşte, duşakabin temizliğinin püf noktaları...

Sabun ve kireç artıklarından kurtulmak için tuz ruhu yerine kireç sökücü kullanabilirsiniz. Kireç sökücüyü temizlemek istediğiniz bölgenin üstüne püskürtün. Bir süre bekledikten sonra sünger yardımıyla ovarak temizleyin. Eğer temizlemek istediğiniz yer çerçeve araları ise etkili bir sonuç için diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu şekilde kireç artıklarından daha kolay kurtulabilirsiniz.

Eğer duşakabinizi evdeki doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız duşakabin camını silmek için sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirke ve karbonat karışımı etkili bir temizleyici olabilir. Karışımı cama sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından su ile ovarak durulayın. Sirke ile temizlediğiniz duşakabininiz parlak ve tertemiz görünecektir. Duşakabini temizledikten sonra su lekesi kalmaması için banyodan çıkarken duşakabin camını açık bırakın.

DUŞ BAŞLIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Duşakabin camlarında uzun vadede su ve kireç lekeleri oluşabilir. Sabun ve kireç kalıntıları camın görünümünü matlaştırdığından temizleseniz bile kirli gibi görünür.