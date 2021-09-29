Dünya Çocuk Günü ne zaman 2021? İşte, Dünya Çocuk Günü ile ilgili sözler

Dünya Çocuk Günü, 1925 yılında düzenlenen Dünya Konferansında gündeme gelmiştir. Bu konferansta alınan karara göre Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Peki 2021 Dünya Çocuk Günü hangi gün kutlanacak? İşte Dünya Çocuk Günü detayları ve çocuklarla ilgili en güzel sözler…

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünya Çocuk Günü, ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaktadır. Bu tarih, 2021 yılında 4 Ekim'e denk gelmektedir.

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.

Çocuklar geleceğin teminatıdır.

Çocuklar yaramaz değildir. Onlar sadece çocuktur

Sen saçlarına baharı tak çocuk ! Gülüşün güneş olsun. Ellerin umut…

Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.

Çocuklar, bizim geleceğimizdir. Onlardan gelecek adına hiçbir şeyi eksik etmeyelim.

Çocuklar yeryüzünün çiçekleridir. Çocuklar sevgi dolu yürekleriyle insanlığın umududur.

Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.

Doğa çocuğa adam olmadan önce, çocuk olmayı buyurur. J. J. Rousseau

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım, annelerini sevmektir. (Theodore Hesburg)

Çocuklar yeni dökülmüş beton gibidirler. Ne geçse iz yapar. Joseph Jounbent

Çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır. Joseph Jounbent

Evlât kokusu, cennet kokusudur. (Hz. Muhammed (s.a.v)