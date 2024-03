Doğum yaptığı gün garip semptomlar yaşamaya başladı, doktorlar ‘anne beyni’ dedi... Asıl sorunun 10 yıldır ‘kafasının içinde’ olduğu ortaya çıktı

Natasha Hunton-Walker, eylül sonunda oğlu Max’i dünyaya getirdi. Doğum yaptığı gün bazı semptomlar yaşamaya başlayan 31 yaşındaki Natasha, baş ağrıları çekiyor ve bulanık görüyordu. Natasha, “Birkaç saat uyudum ve uyandığımda garip şeyler oldu. Tam anlamıyla ‘laf salatası’ durumunu yaşıyordum. Kelimeler ağzımdan çıkıyordu ama beynimdeki bağlamda değillerdi” dedi.

YAŞADIKLARIN NORMAL DEDİLER, BEYNİNDE 10 YILDIR BÜYÜYEN TÜMÖR ÇIKTI

Yaşadığı semptomları doktoruyla ve hemşirelerle paylayan genç kadın, bunun sadece doğum yorgunluğu olduğu cevabını aldı. Ancak ‘anne beyni’ diye geçiştirilen şey aslında çok daha ciddi bir durumun habercisiydi.

Natasha'nın kafasında 10 yıldır büyümekte olan beş santimetrelik bir tümör vardı. Genç anne, kendisine teşhis konmadan önce yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Doğumdan yedi hafta sonra hemen hemen her gün başım ağrıyordu ama şiddetli değildi. Görüşüm bir tuhaftı. Sol gözümdeki çevresel görüşüm biraz bulanıktı. Bir şeyler doğru değildi. Randevu almak için yerel gözlükçülere gidip duruyordum ama onlar da emzirirken tuhaf görmenin normal olduğunu, endişelenmemem gerektiğini söylüyorlardı.”

Londra'daki üç ya da dört gözlükçüyü ziyaret etmeye çalışan ancak randevu alamayan Natasha, "Konuştuğum sağlık personelinin hiçbiri endişeli ya da kaygılı oldukları izlenimini vermedi. Doğum sonrası günlerde böyle hissetmenin normal olduğunu söylediler” dedi.

Ancak Natasha semptomlarının doğum sonrasıyla ilgili olmadığından emindi ve tesadüfen alabildiği bir randevu korkularını doğruladı. Devon’da yaşayan ailesini ziyaret eden Natasha, gözlüğü kırılan babasına gözlükçüye kadar eşlik etmeye karar verdi. Babasıyla beraber gözlükçüye gidince şansını denemek istedi ve 11 Aralık'ta bir göz testi için son dakika randevusu talep etti.

Gözlükçü, gözünün arkasını taradıktan sonra Natasha'ya acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi çünkü görüntü beyninde bir büyüme olduğunu ortaya çıkarmıştı.

'İNSANIN AKLINA HEMEN ÖLÜM GELİYOR'

Natasha ve 31 yaşındaki kocası Zac Hunton-Walker, Royal Devon and Exeter Hastanesi'ne koştular ve burada Natasha'ya golf topu büyüklüğünde ikinci derece meningioma beyin tümörü teşhisi kondu. Genç kadın o anları şu sözlerle anlattı:

“Gözlükçü gözümün arkasında bir büyüme görebildiğini ve hemen hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Bir sürü göz testi yaptılar ve bilgisayarlı tomografi de yapmak istediler. Taramadan sonra bir beyin tümörüm olduğu ortaya çıktı. Tam anlamıyla yıkıldım. Daha sonra bana bu tümörün on yıldır, hatta daha uzun süredir bende olduğunu düşündüklerini söylediler. Karnıma bir yumruk yemiş gibi hissettim. Beyin tümörü kelimesini duyar duymaz aklınıza ölüm geliyor, her ne kadar şu anda bu anlama gelmese de.”

10 SAAT SÜREN AMELİYATA GİRDİ

Ocak ayında Natasha tümörün alınması için on saatlik bir ameliyat geçirdi ve başarılı oldu. Ancak tümörün bir gün yeniden ortaya çıkma ihtimali hala var. Genç kadın, oğlu Max'in doğumunun beyin tümörü semptomlarını yüzeye çıkardığını düşünüyor ve hayatını kurtardığı için oğluna şükrediyor.

“Benim yorumum hormonların işleri hızlandırdığı yönünde. Doğum yapana kadar hiçbir şey hissetmemiş olmam bana oğlumun hayatımı kurtardığını söylüyor. Pek çok belirti göz ardı ediliyor çünkü bunlar yeni bebek sahibi olduğunuzda görülen tipik belirtiler olabilir ama ben yine de bunların göz ardı edilmemesi ve geçiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Natasha ekledi:

“Bu tümör bir gün beni öldürebilirdi. Bu şekilde sonuçlandığı için kendimi çok şanslı ve minnettar hissediyorum. Bu belirtileri kolayca göz ardı edebilirdim ve trajedinin de ötesinde bir şey yaşanmış olabilirdi. Diğer insanlara içgüdülerine güvenmelerini ve yaşadıkları gariplikleri ‘bu sadece doğum sonrası’ diye kabul etmemelerini söylüyorum. Israrcı olun ve kendinize iyi bakın. İşler yolunda gitmediğinde içinizden bir ses bunu söylüyor.”

MENİNGİOMA BELİRTİLERİ NELER?

Meningioma, beyin ve omuriliği kaplayan doku katmanlarında gelişen genellikle iyi huylu bir beyin tümörüdür. Meningioma belirtileri tümörün beynin neresinde olduğuna bağlıdır. Bazı meningiomlar herhangi bir belirtiye neden olmaz. Başka bir şey için beyin taraması yaptırdığınızda fark edilebilirler.

Tümör yavaş büyüyorsa belirtiler aylar hatta yıllar içinde yavaş yavaş gelişebilir. Ya da tümör hızlı büyüyorsa günler veya haftalar içinde hızla gelişebilir. Yine de dikkat etmeniz gereken bazı işaretler var:

-- Beyin tümörü olan her 100 kişiden 80'inde nöbetler meydana gelir. Ellerinizde, kollarınızda veya bacaklarınızda bazı sarsıntılar veya seğirmeler olabilir. Ya da nöbetiniz tüm vücudunuzu etkileyebilir.

-- Kollarda veya bacaklarda güçsüzlük yaşanabilir.

-- Görüşünüzün kötüleştiğini ve gözlüklerin yardımcı olmadığını fark edebilirsiniz. Ya da görüşünüz gelip gidebilir. Gözünüzün ucuyla görme yeteneğinizi kaybedebilir, sol veya sağ tarafınızdaki arabalara veya nesnelere çarpabilirsiniz. Bulanık görme, uçuşan şekiller ve tünel görüşü de yaygın belirtilerdir.

-- İşitme kaybı da meningioma beyin tümörüne işaret ediyor olabilir.

-- Özellikle aniden hareket ettiğinizde kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz. Beyin tümörü olan kişilerde tek başına hastalık görülmesi nadirdir. Baş ağrısı, halsizlik ve gözlerinizle ilgili sorunlarla birlikte hastalığınız olabilir.

-- Uykulu hissedebilir hatta bilincinizi kaybedebilirsiniz. Bunun nedeni kafa içi basıncının yükselmesinin beyne giden kan akışını azaltması olabilir.

-- Siz veya çevrenizdeki insanlar kafanızın karışık olduğunu veya kişiliğinizin değiştiğini fark edebilirsiniz. Normal düşünmekte de zorlanabilirsiniz.

Metro.co'nun 'Doctors said I had ‘baby brain’ but the reality was much more sinister' başlıklı haberinden derlenmiştir.