Doğum sonrası karşılaşılan hurafeler

Uzmanlar, bu tarz batıl inanışların bilimsel bir açıklaması olduğunu belirtiyor. Emin olunmayan durumlar için her zaman doktora danışmakta fayda var. İşte doğum ve doğum sonrasıyla ilgili efsaneler...

- Doğumdan önce bebekler hareket etmeyi bırakır

Doğumdan hemen önce bebeklerin hareketleri artmaz veya azalmaz. Herhangi bir zamanda bebeğinizin her zamanki gibi aktif olmadığını hissederseniz doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

- Doğumdan hemen sonra anneler bebekleriyle bağ kurar

Doğumdan sonra anne ve bebek arasındaki ten teması, bağ kurmaya yardımcı olur. Ancak bu durum her anne için geçerli değil ve biraz zaman alabilir. Bu yüzden acele edilmemeli ve yanlış davranıldığı düşünülmemeli.

- Lohusa anneye kırmızı hediyeler vermek

Yeni doğum yapan anneye, kırmızı taç takılır. Halk arasında bu yaygın bir inanıştır. Nedeni ise al basması olarak tanımlanır ve yeni doğum yapan annenin kötü rüya görmesi engellenir. Uykuda korkuya neden olan şeyin kırmızıdan hoşlanmadığı düşünülür. Bu nedenle lohusa anneye ya kırmızı taç takılır ya da kırmızı hediyeler alınır.

- Bebeğin üzerine sarı bez örtme

Bebekler doğduktan kısa bir süre sonra sarılık oluşabilir. Meydana gelen yenidoğan sarılığı fizyolojiktir. Genellikle de kendiliğinden geçer. Ancak, halk arasında bebeği sarı giydirerek veya üzerine sarı bir bez örterek sarılığın engellenebileceği düşünülür.

- Kırkı çıkmayan bebek dışarı çıkarılmamalı

Eğer bir bebek kırkı çıkmadan dışarı çıkarılırsa hasta olacağına inanılır. Bu söylenti eskiden kalmadır. Artık günümüzde bebekler birkaç günlükken bile farklı yerlere götürülebiliyor.

- Kırkı uçurmak için 3 kapı gezmek

Anne ve bebeğin kırkı dolunca 3 kapı gezdirilerek kırk uçurması istenir. Günümüze kadar gelen bu hurafe bazen gelenek gibi uygulanır.

- Bebeği ayaklarından öpmek iyi değildir

Doğumdan sonra bebeklerle ilgili gerçekle ilgili olmayan inanışlarından biri de bebeği ayağının altından öpmekle ilgili. Eğer bu yapılırsa, bebeğin şanssızlıklar yaşayacağına inanılır.