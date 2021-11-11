Doğal yollardan hamile kalma yöntemleri

Çocuk sahibi olmak isteyen ve bunun için çaba sarf eden her çiftin nasıl hamile kalınabileceği konusunda mutlaka soruları olmaktadır, özellikle de hamile kalmayı geciktirebilecek şüpheli biri durumu varsa. En önemli tavsiye bedeninizi tanımak ve adet döngünüzü bilmektir. İşte, hamile kalmanızı kolaylaştıracak bilimsel verilere dayalı birkaç ipucu!

Adet döngünüzü kaydedin

Adet döngünüzü kaydetmek düzenli adet görüp görmediğiniz konusunda bilgi verir. Adetlerinizin ilk gününü takvime işaretleyin; eğer her ay benzer aralıklarla (aralık = iki adet başlangıcı arasındaki zaman) adet oluyorsanız döngünüz düzenlidir. Birkaç gün gecikme veya erken olma kabul edilir bir durumdur. En basit kayıt yöntem artık oldukça yaygın kullanılan adet takibi uygulamalarından indirmek ve kullanmaktır. Düzenli adet gören bir kadın her ay sperm ile döllenmek üzere bir yumurta salar (yumurtlar). Yumurtalama sonrası 12-24 saat arasında yumurta sperm ile döllenebilir; sperm içinse bu süre çok daha uzundur. Sperm kadın bedeninde 5 güne kadar canlı kalabilir.

Yumurtlama zamanınızı bilin

Düzenli adet gören bir kadın adet başlangıcından ortalama 2 hafta sonra yumurtlar. Uygulama kullanıyorsanız bunu size uygulama söyleyecektir. Ortalama yumurtlama zamanınızı bilmek özellikle o dönemde daha sık cinsel ilişkiye girmek için bir fırsat sunar. Yumurtlamanızı eczaneden alınan yumurtalama kitleri ile veya vücut ısısı değişimi gibi yöntemlerle takip etmenizi önermiyorum. Bu yöntemler kadını ve erkeğin hayatında en doğal şey olan cinselliği “planlanmış görev” haline getirip çiftleri psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir.

Üreme pencerenizde daha sık cinsel ilişkiye girin

Üreme penceresi (her uygulamada otomatik işaretlidir ancak siz yine de nasıl hesaplandığını bilmelisiniz) yumurtalama zamanınızdan 5 gün öncesi ile bir gün sonrasıdır; ortalama 6 gündür. Bu dönemlerde cinselliği ertelememek ve sıklığı artırmak son derece önemlidir. Diğer taraftan sadece üreme penceresinde yine görevmiş gibi cinsellik yaşamak da doğru değildir. Üreme pencerenizi bilin ancak cinselliği bu döneme hapsetmeyin. Sağlıklı bir cinsel hayat için belirli bir sıklık kriteri veremesek de çocuk isteyen bir çift haftada en az 3-4 kez birlikte olmalı, bu sıklığı üreme penceresinde artırmalıdır. Unutmayın ki sağlıklı bir cinsellik psikolojik bir rahatlama ve mutluluk da getirmektedir.

Sağlıklı bir kiloda kalın

Kilonuz hamile kalma ihtimalinizi azaltabilir. Vücut kütle indeksiniz (kilo ve boyunuzu bilerek çok kolay hesaplayabilirsiniz) 18.5 ve altında (aşırı zayıf) veya 25 ve üzerinde (kilolu) ise normal kilolu kadınlara göre hamile kalma şansınız iki kat azabilir. Erkek obezitesi de erkek hormonal sistemini etkileyerek sperm canlılık ve miktarını olumsuz etkileyebilir. Normal vucüt kütle indeksi 18.5-25 arasıdır.

Hamilelik vitaminlerinden kullanın

Vitaminlerinden özellikle folik asit hamilelik öncesi başlanmalıdır. Alacağınız folik asit miktarı en az 400 mikrogram (mcg) olmalıdır. Tek başına bu miktar folik asit veya diğer vitaminleri de içeren bir vitamini hamile kalmayı planladığınızda başlamalısınız.

Sağlıklı beslenin

Hamile kalmaya özgü bir diyet olmasa da farklı renkteki besinleri tüketmek kalsiyum, protein, demirden zengin beslenme anlamına gelmektedir. Vitamin desteğinin yanında koyu yeşil yapraklı sebzeler, zenginleştirilmiş ekmek, gevrek ve tahıllar, turunçgiller, fasulyegiller tüketilmelidir.

Yüksek civa içeren dip balıkları, kılıç balığı, köpek balığı veya toksik metal içeren beyaz tuna tüketimi sınırlandırılmalıdır. Civa tüketiminin kadın ve erkek üremesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Buna ek olarak günde iki bardaktan az kafein tüketimi kabul edilebilir bir sınırdır.

Ağır egzersizi bırakın

Haftanın günlerinin çoğunda fiziksel olarak aktif olmak sizi hamilelik ve doğuma sağlıklı bir şekilde hazırlasa da ağır ve sık egzersiz yapmak yumurtalamayı olumsuz etkileyebilir.

Yaşa bağlı doğurganlığın azaldığının farkında olun

30’lu yaşların başından itibaren doğurganlık azalmaya başlar, 35’ten sonra keskin bir düşüş yapar ve 40 yaşında ciddi azalır. Bunun anlamı hamile kalmanın beklentiniz olan süreden çok daha uzun sürebileceğidir.

Sigara ve alkolü bırakın

Sigara içeriğindeki nikotin ve karbonmonoksit, kadın ve erkeklerde yumurta ve sperm sayısını azaltarak üremeyi olumsuz olarak etkiler. Pasif içicilikten bile uzak durulmalıdır.

Orta (günde bir-iki bardak) veya ağır (günde iki bardaktan fazla) düzeyde alkol tüketiminin hamile kalmayı geciktirebileceği bilinmektedir. Buna ek olarak uyuşturucu maddelerden de uzak durmalıdır.

Ne zaman yardım almanız gerektiğini bilin

35 yaşın üzerinde iseniz ve 6 aydır denemenize rağmen hamile kalamadıysanız veya 35 yaşın altında iseniz ve 1 senedir hamile kalmaya çalışıyorsunuz bir üreme uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekir.