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Dizlerde oluşan kararmalardan nasıl kurtulunur?

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Dizlerde oluşan kararmalardan nasıl kurtulunur?
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Diz kapaklarında zamanla oluşan kararmalar hepimizin canını sıkıyor değil mi? Özellikle etek ve elbise giydiğinizde ortaya çıkan görüntüden rahatsız oluyorsanız bu problemden kurtulmanız için size tamamen doğal bir tarif vereceğiz.

Dizlerde oluşan kararmalardan nasıl kurtulunur

Malzemeler:

  • Fıstık ezmesi
  • Bal
  • Limon suyu
  • Zerdeçal

Dizlerde oluşan kararmalardan nasıl kurtulunur

Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kararan dizlerinize sürün.

Bir müddet bekledikten sonra nemli bir bezle dizlerinizi temizleyin.

İlk günden itibaren kararmaların hıuzlı bir şekilde gittiğini göreceksiniz.

Haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

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