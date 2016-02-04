Diyetinizde yer verebileceğiniz diyet sufle tarifi

Diyet dostu ürünler ile hazırlayacağınız çikolatalı diyet sufleyi yapmak çok kolay! Kepekli un, şekersiz çikolata, az yağlı süt ve toz tatlandırıcı gibi malzemeleri kullanarak kısa bir sürede az kalorili bol lezzetli sufle hazırlayabilirsiniz.

Bu tarifte dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Öncelikle suflenin pişirileceği alüminyum kapları ağzına kadar doldurmamak gerekiyor. Diğer bir nokta ise çikolatalı diyet sufleniz pişerken mutlaka sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. İşte diyetlerinizde yer verebileceğiniz çikolatalı sufle yapımı...

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