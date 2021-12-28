Dış gebelik nasıl olur, kimlerde görülür? Dış gebelik belirtileri ve nedenleri

Dış gebelik aslında ciddiye alınması gereken bir durumdur. Hamilelik belirtileriyle benzerlik gösteren dış gebelik belirtileri, erken teşhis ve tedavisi hayati önem taşır. Dış gebelik, erken tanı konulamadığında veya müdahalede geç kalınması durumunda iç kanama nedeniyle kadın için hayati risk oluşabilmektedir. Peki dış gebelik nasıl olur, belirtileri nelerdir? İşte dış gebelik hakkında bilgiler...

Dış gebelik nedir?

Dış gebelik, döllenmiş bir yumurtanın kendisini rahmin dışına, genellikle fallop tüplerinden birine implante etmesidir.

Fallop tüpleri, yumurtalıkları rahme bağlayan tüplerdir. İçlerine bir yumurta sıkışırsa, bebeğe dönüşmez ve hamilelik devam ederse sağlığınız risk altında olabilir.

Dış gebelik nasıl olur?

Dış gebelik olarak da adlandırılan ektopik gebelik , döllenmiş bir yumurtanın bir kadının rahminin dışında, karnının başka bir yerinde büyümesidir. Hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir ve hemen tıbbi bakıma ihtiyaç duyar.

Vakaların %90'ından fazlasında yumurta bir fallop tüpüne yerleşir. Buna tubal gebelik denir.

Dış gebelik neden olur?

Çoğu durumda, bir kadının neden dış gebelik geçirdiği açık değildir. Bazen, fallop tüplerinde dar veya tıkalı olma gibi bir sorun olduğunda olur.

Aşağıdakilerin tümü ektopik gebelik riskinin artmasıyla ilişkilidir:

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) – genellikle cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun (CYBE) neden olduğu kadın üreme sisteminin iltihabı,

Önceden dış gebelik yaşamış olmak – başka bir dış gebelik geçirme riski %10 civarındadır.

Fallop tüplerinizde önceki ameliyatlar - örneğin başarısız bir kadın sterilizasyon prosedürü,

IVF gibi doğurganlık tedavisi – yumurtlamayı uyarmak için ilaç almak (yumurtanın salınması) ektopik gebelik riskini artırabilir.

Sigara içmek,

Artan yaş - 35 ila 40 yaşları arasındaki hamile kadınlar için risk en yüksektir.

Dış gebelik belirtileri

Dış gebelik her zaman semptomlara neden olmaz ve sadece rutin gebelik taraması sırasında tespit edilebilir.

Belirtileriniz varsa, bunlar hamileliğin 4. ve 12. haftaları arasında gelişme eğilimindedir.

Semptomlar aşağıdaki belirtileri içerebilir:

Tek bir tarafta düşük ve karın ağrısı

Vajinal kanama veya kahverengi sulu akıntı

Omzunuzun ucunda ağrı

Tuvalet ihtiyacını rahat giderememe

Dış gebelikten kaç ay sonra hamile kalınabilinir?

Siz ve eşiniz fiziksel ve duygusal olarak hazır hissettiğinizde başka bir bebek denemek isteyebilirsiniz.

Muhtemelen, iyileşmenize izin vermek için tekrar denemeden önce tedaviden sonra en az 2 adet döneminiz olana kadar beklemeniz tavsiye edilecektir.

Metotreksat ile tedavi gördüyseniz, genellikle en az 3 ay beklemeniz önerilir çünkü bu süre içinde hamile kalırsanız ilaç bebeğinize zarar verebilir.

Dış gebelik geçiren kadınların çoğu, fallop tüpleri çıkarılmış olsa bile tekrar hamile kalabilir.

Genel olarak, kadınların %65'i dış gebelikten sonraki 18 ay içinde başarılı bir gebelik elde eder. Bazen tüp bebek gibi doğurganlık tedavisi kullanmak gerekebilir .

Daha önce geçirdiyseniz, başka bir dış gebelik yaşama şansınız daha yüksektir, ancak risk hala küçüktür.