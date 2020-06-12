DHEA So4 nedir? DHEA So4 değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

DHEA So4 testinin diğer bir adı dehidroepiandrosteron olarak bilinmektedir. Aslında bu test böbrek üstü bezlerde yer alan bir hormon çeşididir. Bu testin yapımı ile hormonların ne şekilde çalıştığı belirlenmektedir.

DHEA So4 nedir?

İnsan vücudunda salgılanan ve adrenal bezleri tarafından salgılanmasına izin verilen hormonlardan birisi DHEA hormonudur. Bu hormonun genel olarak vücuttaki görevi ise cinsiyet hormonlarının doğru şekilde üretilmesini sağlamaktır. Vücutta ve kişilerde cinsiyet hormonları olarak bilinen hormon türleri androjen ve östrojen hormonlarıdır. İnsan vücudu bu hormonların her birini üretmek için doğrudan DHEA hormonunu kullanmaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki kızlar yumurtalıklar için östrojenleri hormonunu kullanırken sağlıklı erkekler de androjeni hormonunu kullanmaktadır.

DHEA So4 testi genel olarak iki adrenal bezinin görevlerini kontrol etmek ve bu görevleri doğru şekilde yerine getirmek için yapılır. Bu bezlerin yeri ise böbreklerin üst kısmıdır. DHEA hormonu sadece libido açısından değil vücudun bağışıklığını korumak ve güçlendirmek açısından da önemlidir.

DHEA So4 değeri kaç olmalıdır?

DHEA seviyesi hem cinsiyete hem de yaşa bağlı olarak değişim gösterir. Özellikle bireylerde yaş seviyesi arttıkça bu değer aralığı düşmektedir. Bu nedenle DHEA So4 testi açısından cinsiyet ve yaş oldukça etkili bir faktördür. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak DHEA So4 testi normal değer aralıkları şu şekildedir;

- 18 ile 29 yaş aralığında yer alan bayanlarda DHEA So4 testi normal değer aralığı 65 ile 395 UG/dl şeklindedir.

- 18 ile 29 yaş aralığında yer alan erkeklerde ise DHEA So4 testi normal değer 108 ile 640 UG/dl şeklindedir.

DHEA So4 Düşüklüğü İle Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri

DHEA So4 testinin yapılması sonucunda normal değeri bayanlarda ve erkeklerde belirlenen değerin altında olursa bu durum DHEA So4 düşüklüğüdür. DHEA So4 testinin düşüklük çıkmasının nedenleri ise şu şekildedir;

- Alzheimer hastalığının bulunması,

- Kalp ve damar hastalıklarının olması,

- Kişilerde hormon bozuklukları,

- Vitamin eksikliği ve Strese bağlı rahatsızlıklar,

- C vitaminin çok fazla şekilde alınması. Özellikle vitamin takviyeleriyle alınması.

- Bağışıklık sistemi ile alakalı sorunların var olması.

DHEA So4 testinin düşük çıkmasının belirtileri arasında ise;

- Kemik ve kas ağrıları hissetme,

- Cinsel isteksizliğin ortaya çıkması,

- Kronik olarak yorgunluk yaşama ve enerji düşüklüğü bu durumun genel belirleyicileridir.

DHEA So4 testinin yüksek çıkması halinde de kişilerde DHEA So4 yüksekliği mevcut olur. Bu durumun pek çok farklı nedeni bulunur. Bu nedenler arasında;

- Böbrek üstü bezlerde kötü bir ur bulunması,

- Böbrek üstü bezlerinin normalden daha fazla çalışması,

- Hipopituitarizm hastalığı,

- Ur ve tümör gibi kötü durumların oluşması,

- Polikistik over ya da Cushing sendromunun yaşanması.

DHEA So4 testinin normalden daha yüksek çıkmasının belirtileri arasında ise;

- Vücudun düzensiz çalışması,

- Kişilerde halsizlik ev sürekli uyku hali,

- Bağışıklık sistemindeki zayıflama,

- Hormon dengesinde bozulma,

- Aşırı stres ve depresyon durumu gibi belirtiler yer alır. Bu durumların her biri vücudun sağlıklı şekilde çalışmasını engellemektedir.