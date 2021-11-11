Daltonlar Kimlerdir Ve İsimleri Nelerdir? Daltonların En Uzunu Ve En Kısası İle Sırasıyla İsimleri

Dalton kardeşler, ebeveynleri Adaline Younger Dalton ve James Lewis Dalton tarafından yönetilen büyük bir ailenin parçasıydı.



Daltonlar Kimdir?



Dalton Kardeşler olarak bilinen bu aile, Eski Batı Amerika'da kanun kaçakları ve kanun adamlarından oluşan bir aileydi. Genelde tren ve banka soyguncularıydılar. Çetede üç Dalton kardeş vardı: 1871 doğumlu Emmett "Em" Dalton, 1869 doğumlu Robert "Bob" Renick Dalton ve 1861 doğumlu Gratton "Grat" Dalton'du. Dördüncü bir kardeş olan William M. "Bill" Dalton (1866-1894) de bir kanun kaçağıydı ve çoğunlukla Wild Bunch ile birlikteydi.



Babaları James Lewis, Missouri'ye taşınmadan önce Kentucky'de doğdu ve yaşadı, Kansas City, Kansas'ta bir salon bekçisi oldu. Lewis, Adeline Lee Younger ile evlendiğinde Younger ailesiyle de evlenmiş oldu. Adeline ve Lewis'in ikisi bebeklik döneminde geçen on beş çocuğu vardı. Aile sonunda Kansas, Coffeyville'e yerleşti.



Frank, en büyük olmak diğer çocukları hizaya sokma eğilimindeydi. Arkansas, Fort Smith dışında faaliyet gösteren bir ABD Mareşal Yardımcısı oldu. Frank, 27 Kasım 1887'de görev başındayken öldürüldü. Daha sonra Emmett, Bob ve Grat da kanun adamı oldular ve 1890'a kadar yaptıkları iş için ödeme almadıkları için kanun kaçağı oldular.



Bob, 19 yaşındayken ilk kez birini öldürdü ve Hint Bölgesi'nde içki getirmekle suçlandı. 1890'da kardeşi Grat, atları çalmaktan tutuklandı. Çete birçok bankayı soymaya devam etti. Bob ve Grat, Coffeyville'de aynı anda iki bankayı soymaya çalıştıklarında yakalandılar. Dalton kardeşlerin hikayesi başta Red Kit çizgi filmi olmak üzere pek çok diziye ve filme konu oldu.



Daltonların En Uzunu ve En Kısası İle Sırasıyla İsimleri Nelerdir?



'Kendi gölgesinden daha hızlı ateş eden kovboy', Eski Batı'nın birkaç efsanesinin bir araya toplanmış hali gibidir. Erken yaşlardan itibaren Western filmlerine dalmış olan Morris, kendi kahramanını yaratmak için bu türün efsanevi kahramanlarından en iyilerini ortaya çıkardı. Lucky Luke, Clarke Gable'ın soğukkanlılığını ve sınıfını, Gary Cooper'ın 'baskın' yanını, kadınlara karşı karamsar tavrını ve utangaçlığını devraldı, bunların hepsi James Stewart'ın bir dokunuşuyla ortaya çıktı. Bizim bildiğimiz adıyla Red Kit, gizemli, korkusuz, örnek alınacak ve tamamen yalnız bir aura ile çevrilidir.



Diğer yandan çizgi film içerisinde “Kötü Adamlar” olarak tanıdığımız Dalton Kardeşler vardır. Gerçek Dalton Kardeşlerin hikayesinden esinlenerek tasarlanan bu karakterler birbirine oldukça benzemektedir. Çıkıntılı çene, büyük burun, kısa alın ve çizgili giysiler her birinin özelliğidir. Kardeşleri birbirinden ayıran özellikleri ise boyları, huyları ve zeka seviyeleridir.



En Kısa Kardeş Joe Dalton: Joe, Dalton kardeşler arasında en kısa olanıdır. Ancak çetenin lideridir ve oldukça zekidir. Zekasını kötülüğe kullandığından dolayı kaybetmeye mahkumdur. Red Kit'den nefret eder ve onu öldürmek için yemin etmiştir.



Jack Dalton: Joe'dan sonra gelen en kısa ikinci Dalton Kardeştir. Jack, William ile birlikte, bir parça zekaya veya en azından sağduyuya sahip olan iki kişiden biridir. Ama Joe'ya olan bağlılığı, aklının netliğini ortadan kaldırmaya meyillidir. William ve Jack diğeri olmadan çalışmazlar. Bir bakıma dörtlü içindeki ikili onlardır.



William Dalton: Averell’den sonra en uzun Dalton Kardeştir. Jack ile kıyaslandığında ise biraz geriden gelmektedir. Daha çok Jack ile birlikte hareket eden William, bir bakıma etkisiz elaman gibidir ve yalnızca emirleri dinlemektedir.



En Uzun Kardeş Averell Dalton: Averell en uzun Dalton Kardeştir. Ancak en aptalı olarak da bilinir. Yine de çizgi film içerisinde oldukça sevilen ve popüler bir karakterdir. Çok konuşması nedeni ile Joe tarafından sürekli uyarılır. Ayrıca yemek yemeye bayılır.