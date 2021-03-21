Çörek otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?

Çörek otu, pek çok rahatsızlığa iyi gelen bir bitki. Mutfaklarda sıkça kullanılan çörek otu ve yağı, vücuttaki pek çok sistem için oldukça yararlı. Peki çörek otu nelere iyi geliyor, nasıl tüketilmeli? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Diyetisyen Gülhan Koca, çörek otunun faydalarını şöyle sıraladı: Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlayan çörek otu, kan şekerini de düşürmeye yardımcı bir bitkidir.

- Sindirime yardımcıdır. Mide ağrılarını azaltır.

- Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Astımda etkilidir.

- Öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.

- Yüksek tansiyon tedavisinde faydalıdır.

- Saf çörek otu yağı özellikle alerji, egzama ve sedef hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Araştırmalarda çörek otunun meme kanseri ve fibrokistik meme hastalığı gibi bazı kanserler için etkili bir anti-kanser özelliği olduğu görülmüştür.

Çörek otu nasıl tüketilmeli?

Çayı, yağı, kahvesi gibi birçok çeşidi olan çörek otunun beslenmede de rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, çörek otunun nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

- Her sabah kahvaltımıza mutlaka protein kaynağı, az yağlı peynirimizin üzerine 1 çay kaşığı serpebilirsiniz.

- Yağsız, sebzeli veya peynirli omletinizin üzerine ekleyebilirsiniz.

- Salatalarınıza hazırladığınız az yağlı soslara ekleyebilirsiniz. Farklı bir aroma verir.

- Fırında pişen sebze yemeklerinde kullanabilirsiniz.

- Tadından vazgeçemediğimiz poğaça, çatal gibi hamur işlerinde üzerine serpebilirsiniz.

- Ev yapımı ekmeklerimizin üzerine ekleyebilirsiniz.

- Çörek otunu toz veya öğütülmemiş halini bal ile karıştırıp yiyebilirsiniz.

- Öğütülmüş halini çorbalarınıza 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz.