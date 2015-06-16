Çok lezzetli bir iftar menüsü

Ramazanda iftar için ne yemek yapacağınıza karar veremiyor musunuz? Sizin için birbirinde lezzetli yemeklerden oluşan örnek bir iftar menüsü hazırladık.

Mercimek çorbası

Malzemeler



6 eko-doz su (1500 ml.)

200 gr. kırmızı mercimek (yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet orta boy kuru soğan (soyulmuş ve ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy patates (soyulmuş ve ufak küpler halinde doğranmış)

50 gr pirinç

1 adet orta boy havuç (soyulmuş ve ufak küpler halinde doğranmış)

2 diş sarımsak (soyulmuş ve ince doğranmış)

5 gr limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

1/2 yemek kaşığı biber salçası

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, havuç ve sarımsağı ilave edip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Suyu, patatesi, pirinci, biber salçasını ve mercimeği ekleyip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 10 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Çorbayı el blenderı ile püre haline getirin. Tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ilave edip servis yapın.



Ankara tava

Malzemeler



200 gr kuzu kuşbaşı eti

150 gr arpa şehriye

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1/2'şer adet kırmızı ve yeşil dolmalık biber (küp doğranmış)

15 gr tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 et suyu

Tuz, karabiber

Süslemek için dereotu

Hazırlanışı



Tereyağı ve zeytinyağını ActiCook'a koyun. Etleri renkleri dönünceye kadar kavurun. Soğan ve sarımsağı ekleyin, karıştırarak kavurmaya devam edin. Biberleri ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurun. Arpa şehriyeyi katın, ardından et suyunu dökün. ActiCook'un kapağını kapatın.



2. programı seçin ve 14 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.



Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Etleri tuz ve karabiber ile tatlandırın. Dereotu ile süsleyip servis yapın.

Karbonhidratlar metabolizmada çok çabuk parçalanır ve hemen enerjiye dönüşür. Bu nedenle sindirimi çok kolaydır. Ayrıca uzun süre tok tutar. Bu tarifin besin değerleri içerisinde vücudumuz için çok önemli olan A, B1, B2 vitaminleri bulunur, demir içerir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve proteinler açısından zengindir.Kolesterol değeri 0' dır.



Süzme yoğurt

İnek sütü ile hazırlamak için

750 ml. tam yağlı süt

120 gr. yoğurt

Keçi sütü ile hazırlamak için

750 ml. keçi sütü

120 gr. keçi yoğurdu veya yoğurt

Soya sütü ile hazırlamak için

750 ml. soya sütü

120 gr. soya yoğurdu veya yoğurt

Hazırlanışı



Bir kasede süt ile yoğurdu çırpma teliyle iyice karıştırıp kavanozlara paylaştırın. Eğer daha katı kıvamlı bir yoğurt elde etmek isterseniz, kavanozların içine süzme aparatlarını yerleştirin. Hazırladığınız karışımı doğrudan süzme aparatlarının içine dökün. Karışımın kapak seviyesinin üzerine geçmemesine dikkat edin çünkü mayalama süresi sona erdiğinde yoğurtları süzmek için süzme aparatlarını kaldırmak durumundasınız.

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın. Mayalama süresi sona erdiğinde süzgeçleri kaldırın. 90 derece açı ile döndürerek kavanozun içinde süzme konumuna getirin. Buzdolabına koyup en az 3 saat süzülmeye bırakın. Damak zevkinize göre süzme süresini 12 saate kadar çıkartabilirsiniz. Yoğurtları soğuduktan sonra buzdolabında saklayın.



Damla sakızlı muhallebi

Malzemeler



200 gr şeker

500 ml süt

35 gr nişasta

1 yumurta sarısı

3 gr tarçın

10 gr su

Hazırlanışı

Damla sakızlı muhallebi yapmak için Tefal Confort Touch derin tencerede süt, şekeri ve dövülmüş damla sakızı kaynatın. Bu sırada yumurtanın sarısı ve beyazını ayırın. Nişasta, yumurta sarısı ve suyu bir kapta karıştırın. Daha sonra kaynayan karışımın içerisine yavaş yavaş ilave edin. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Soğuyunca servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun