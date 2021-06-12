Çoğul gebelikler ve riskleri

Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz, çoğul gebelik yaşayan annelerin taşıdığı riskler ve atılması gereken adımlarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Çoğul gebeliklerin sayısı arttı



Çoğul gebelik yaşayan anne adayları, tekil gebeliği devam eden anne adaylarına kıyasla daha fazla riskler taşıdığından, bir uzman tarafından daha sıkı takip edilmelidir.



Günümüzde 35 yaşından sonra hamile kalma oranı arttığından, doğal olarak çoğul gebelerin sayısı da artmıştır. Tüp bebek ve benzeri, yardımcı üreme yöntemleri sık uygulandığından, özellikle çoğul gebelikler de yaygınlaşmıştır.



Belirtiler daha ağır yaşanıyor



Çoğul gebelik yaşayan anne adaylarının takibi, tek bir bebek bekleyen anne adaylarına göre mühim farklılıklar barındırır.

Çoğul gebeliği olan anne adaylarında, bulantı, istifra, uykuya eğilim, midede yanma, halsizlik ve yorgunluk belirtileri daha ağır bir şekilde seyretmektedir.



Çoğul gebeliklerin ilerleyen dönemlerinde anne karnı daha fazla büyüdüğü için anne adayının nefes almada zorlanması, karın ağrısı gibi problemler de tekil gebelik yaşayan anne adaylarına göre daha yoğun görülür.

Beslenme uzmanıyla ilerleyin…



Beslenme düzeni, birden fazla bebek bekleyen anne adayları için büyük önem taşımaktadır. Çünkü çoğul gebelik yaşayan anne adayları, birden fazla bebeğin beslenmesini sağlamaktadır. İşte bu sebeple, anne adayı, kilo alımına ve beslenmesine çok daha fazla özen göstermelidir.



İkiz gebelik durumunda, çoğunlukla gebelerin, günlük ortalama 2800 kalori almaları tavsiye edilse de bu süreçte deneyimli bir beslenme uzmanıyla düzenli olarak görüşmek ve önerilerini uygulamak ve yönlendirmelerine uymak, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmenin anahtarlarından biridir.

Çoğul gebelik riskleri artırıyor



Çoğul gebelikler, komplikasyon riskini artırmaktadır. Genellikle çoğul gebelikler, tekil hamileliklere göre daha erken doğum ile sonuçlanmaktadır.

Çoğul gebeliğe bağlı bir şekilde, doğum 24. haftadan daha erken bir dönemde gerçekleştiğinde, ne yazık ki bebeğin yaşama tutunması mümkün olmuyor. İşte bu nedenle, her bir gebelik riski, takibi yapılan gebeye özel olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında, takibin zaman aralıkları ve gerçekleştirilen testler, o kişiye göre belirlenmelidir. Böylece, olası komplikasyonlar öngörülebilir ve buna göre hareket edilebilir.

Çoğul gebelikteki riskler neler?

- Kaybolan ikiz (Vanishing twin) sendromu

Bu sendrom, ikiz gebeliklerde, gebeliğin ilk döneminde görülen komplikasyonlardan biridir. Tanı konmasının güçlüğü ve devamında genetik tarama testlerinin doğruluğunu etkilemesi sebepleriyle önem taşıyan bir sorundur.

- Preeklampsi (Gebelik zehirlenmesi)

Bu probleme çoğul gebeliklerde daha sık rastlanır. Baş ve karın ağrısı, görme bozuklukları gibi semptomları vardır. Bu durumda direkt doktorunuz ile iletişime geçmeniz gerekir.

Çoğul gebeliklerde, doğum şeklinin sezaryen olması kuvvetle muhtemeldir.

- Monokoryonik ikizlik (Tek yumurta) ikizliği

Bu durum çok özel bir durumdur. Neredeyse hiçbir etkenden (ırk, ailede ikiz sıklığı ve anne yaşı gibi) etkilenmez. Dünyada görülme sıklığı, 350 gebelikte birdir. Çok özel bir mekanizma ile kendine has komplikasyonları (İkizden ikize transfüzyon sendromu gibi) vardır. Tek yumurta ikizlerinde, hemen hemen %30 oranında bu komplikasyonlardan biri yaşanmaktadır.