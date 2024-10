Haberin Devamı

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Yaşı 45'in üzerinde olanların sadece yüzde 0,5'i besin alerjilerinden etkilenirken, okul öncesi çağdaki çocukların yaklaşık sekiz katı, yani yüzde 4'ü ciddi bir alerjiye sahip. Bunlar ebeveynler için ciddi strese neden olabilir ve hatta yaşamı tehdit edebilir.

Belirtiler kaşıntılı cilt, kızarıklık ve kurdeşenden kusma, yüzde şişme, hırıltılı solunum ve astım ya da egzama gibi kronik rahatsızlıklara kadar uzanıyor. Ve bazıları için reaksiyonlar anafilaksiye yol açabiliyor. (Anafilaksi, bağışıklık sisteminin bir alerjene tepki olarak boğaz ve ağzın şişmesine ve nefes alma yeteneğinin kısıtlanmasına neden olan ciddi bir aşırı tepkidir.)

Temmuz 2016'da birkaç ciddi gıda alerjisi olan 15 yaşındaki Natasha Ednan-Laperouse, etiketinde içerik olarak listelenmeyen susam tohumları içeren bir sandviç yedikten sonra vefat etti.

13 yaşındaki kız öğrenci Hannah Jacobs da geçen yıl annesinin sipariş ettiği soya sütü yerine yanlışlıkla inek sütüyle yapılan sıcak çikolatadan bir yudum aldıktan sonra hayatını kaybetti.

ARTIŞIN NEDENİ BELİRSİZ

Uzmanlar bu tür alerjilerdeki artışın nedeninin belirsizliğini koruduğunu ve muhtemelen karmaşık olduğunu söylüyor.

Ancak ilginç bir şekilde, gıda alerjileri tamamen önlenemese de ebeveynlerin hamileliğin erken dönemlerinden başlayarak bu alerjilerin gelişme veya daha ciddi sorunlara dönüşme riskini azaltmak için yapabilecekleri bazı şeyler olduğuna dair kanıtlar artıyor.

Halk sağlığı beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Bazen bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur ve genetik büyük bir rol oynayabilir. Ailede gıda alerjileri ya da astım, egzama ve saman nezlesi gibi diğer alerjik durumlar varsa, bu durum gelecek nesillerde riski artırabilir” dedi ve ekledi:

“Bebeklerde antibiyotik kullanımının da bir rolü olabileceği düşünülüyor. Bebeklerin bir enfeksiyonla mücadele etmek için bu temel ilaçlara ihtiyaç duymaları halinde bunları kullanmaktan kaçınamasanız d bağırsaklardaki hassas bakteri dengesini değiştirerek gelişmekte olan bağışıklık sistemlerini etkileyebilir ve bu da onları belirli gıdalara karşı daha hassas hale getirebilir.”

HAMİLEYKEN YAPABİLECEĞİNİZ BİRKAÇ ŞEY İLE ALERJİ RİSKİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Öte yandan hamilelikten başlayarak yeni doğan döneminde de yapabileceğiniz bazı şeyler olduğuna dair kanıtlar da giderek artıyor. Bunlar riski tamamen ortadan kaldırmasa da azaltabilir ve alerjileri normalde olduğundan daha az şiddetli hale getirebilir. İşte İşte Dr. Derbyshire’a göre her şey ne yediğiniz ve ne zaman yediğinizle ilgili. İşte besin alerjilerini yenmek için alabileceğiniz önlemler…

DAHA FAZLA YUMURTA YİYİN

Yumurtanın son derece besleyici olduğunu hepimiz biliyoruz. Öte yandan hamilelik ve gelişmekte olan çocuk için önemli olan birkaç temel mineral içeriyorlar. Şimdi ise araştırmalar hamilelik sırasında ve emzirirken yumurta yemenin çocuğunuzun yumurta alerjisi geliştirme olasılığını da azaltabileceğini gösteriyor.

Bir çalışmada, hamilelik sırasında haftada dört veya daha fazla yumurta yemenin, anne sütünde yumurta akında bulunan bir protein olan ovalbumin seviyelerinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğu bulundu. Ve bu kadınlardan doğan çocukların kanlarında, kendileri yumurta tüketmeden önce bile bağışıklık sistemlerinin yumurtayı tolere etmek için daha iyi geliştiğini gösteren biyolojik belirteçler vardı.

Dr. Derbyshire şunları söyledi: “Hamileyken ve emzirirken yumurta yiyerek temelde bebeğin bağışıklık sistemini hassaslaştırıyor ve hazır hale getiriyorsunuz. Çiğ ya da az pişmiş yumurta yemenin doğmamış çocuk için risk taşıyan salmonella riskine yol açabileceği yönündeki tavsiyeler nedeniyle nesiller boyunca kadınlar hamilelik sırasında yumurta yemekten kaçındı. Ancak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), az pişmiş ya da çiğ yenmiş olsalar bile hamile kadınlar ya da bebekleri için hiçbir risk oluşturmadıklarını söylüyor” dedi ve ekledi:

“Yüksek kaliteli protein, D vitamini, kolin ve folat gibi besinler bebeklerin ilk 1001 gündeki (gebe kalmadan iki yaşına kadarI gelişimi için özellikle kritik öneme sahiptir ve yumurta bunların hepsini içeren az sayıdaki doğal gıdadan biridir. Ancak birçok kadın, gıda güvenliği ve alerji ile ilgili önceki endişeler ortadan kalkmış olmasına rağmen, bu dönemde yanlışlıkla yumurtayı beslenmelerinden çıkarmaktadır. Aslında, yumurtadan kaçınmak bebeğin alerji geliştirme olasılığını artırabilir.”

‘GÜNEŞ VİTAMİNİNİ’ YETERİNCE ALIN

Araştırmalar, gıda alerjilerini önlemek için hamilelik sırasında sağlıklı seviyeleri korumanın daha da önemli olabileceğini gösteriyor. Bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyesine sahip bebeklerin yumurta veya fıstık alerjisi geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu durum hamilelik sırasında ele alınabilir çünkü ilk 12 ay boyunca bebeklerin D vitamini depoları annelerinin doğmadan önceki seviyelerine dayanıyor.

Dr. Derbyshire, “Bu konudaki kanıtlar hala ortaya çıkmaya devam ediyor ancak düşük D vitamininin sadece gıda alerjileri değil, her türlü alerjik hastalık riskinde artışla bağlantılı olduğu görülüyor” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Çalışmalar, annelerde düşük D vitamini ile egzama, astım ve alerjik rinit gibi rahatsızlıklar arasında bağlantılar olduğunu gösteriyor. NHS, hamile kadınların D vitamini takviyesi almasını öneriyor. Bununla birlikte balık, süt ürünleri, yumurta sarısı ve mantar gibi D vitamini açısından zengin gıdalar tüketerek seviyelerini yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Güneş ışığı doğal olarak vücudunuzun D vitamini üretmesini tetiklediğinden, güneş ışığına çıktığınızdan da emin olun.”

YAĞLI BALIKLAR ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SISTEMİNİ NASIL GÜÇLENDİRİR?

Araştırmalar, hamilelik sırasında ve emzirme döneminde omega-3 takviyesi almanın çocuğun yumurta alerjisi ve egzama geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bu temel besin maddesi, kalbi ve beyni koruyabilen, doğmamış bebeklerin gelişimi için çok önemli olan bir tür sağlıklı yağdır.

Ancak uzmanlar bunun aynı zamanda çocuğun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve potansiyel alerjenlere karşı daha az tepki vermesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

Yedi denemeden oluşan büyük bir analizde, takviye alan hamile kadınların çocuklarının yumurta alerjisi riski yüzde 42, fıstık alerjisi riski ise yüzde 38 oranında azaldı.





Dr. Derbyshire, “Bu, hamilelik sırasında eksikliklerin alerjilerle bağlantılı olduğu bir başka besin maddesidir. Takviye alabilirsiniz, ancak kanıtlar vücudun bunu gıdalardan alma konusunda daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sardalya, somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra keten tohumu ve chia gibi tohumları ve ceviz gibi kuruyemişleri tükettiğinizden emin olun. Yumurta da iyi bir doğal kaynaktır ve ekmek, sürülebilir gıdalar ve süt ürünleri de dahil olmak üzere diğer bazı süpermarket gıdaları omega-3 ile zenginleştirilmiştir” dedi.

ALERJENLERİ BESLENME DÜZENİNİZDEN ÇIKARMAYIN

Uzmanların daha önceki tavsiyeleri hamile kadınların yer fıstığı ve az pişmiş yumurta yemekten kaçınması yönündeydi çünkü yaygın alerjenlerin gelişmekte olan bir bebek için tehlikeli olabileceğine inanılıyordu.

Ancak uzmanlar şimdi bu iyi niyetli tavsiyenin istemeden de olsa çocuklarda alerjilerin artmasına yol açmış olabileceğine inanıyor. Bu tavsiye yıllar önce değişti ancak mesajın etkisinden kurtulmak zor oldu.

Bazı kadınlar, mecbur olmadıkları halde hamileliklerinde bu tür şeylerden kaçınmaya devam ediyor. Doğmamış çocuğunuzu alerjenlere maruz bırakacağınızdan korkarak, aslında maruz bırakmayarak ona alerji veriyor olabilirsiniz.

Genel olarak araştırmalar, hamilelik döneminde annenin beslenme şekli ne kadar sağlıklı ve çeşitliyse, çocuğun gıda alerjisi geliştirme ihtimalinin de o kadar az olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, meyve, sebze, kuruyemiş ve farklı protein kaynakları açısından zengin bir beslenmenin, ekmek ve makarna gibi karbonhidrat açısından zengin gıdalara kıyasla en büyük koruyucu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Aynı ilke, bebeklerin anne sütündeki alerjenlere çok az miktarda maruz kalması anlamına gelen emzirme ve sütten kesme dönemlerinde de geçerli.

“Etrafta bu kadar çok alerji varken ebeveynlerin bebeklerine yer fıstığı ve yumurta gibi şeyler verme konusunda neden tedirgin olduklarını anlayabiliyorum. Ancak bu gıdaların verilmesiyle alerji riskinin azaltılabileceğini düşündüğümüz bir pencere var” diyen Dr. Derbyshire şunları söyledi:

“Bu sürenin genellikle altı ay ile 12 ay arasında olduğu kabul edilir. Araştırmalar, çocukların 12 aydan sonra yumurta gibi bir alerjene ilk kez maruz kalmasının alerjik reaksiyon olasılığını artırdığını gösteriyor. Her alerjeni kendi başına tanıtın, böylece bir reaksiyon varsa neyin reaksiyona neden olduğunu bilirsiniz. Ayrıca ne olduğunu görmek için bir günlük tutun. Bazı reaksiyonların ortaya çıkması birkaç gün sürebilir. Ve 'Tamam, inek sütünü bitirdim, şimdi devam etme zamanı' diye düşünmek yerine gıdaları sunmaya devam edin. Tekrarlanan maruziyet, çocukları bunlara karşı duyarlı hale getirmenin anahtarıdır.”

Öte yandan solunum güçlüğü de dahil olmak üzere ciddi bir reaksiyon fark ederseniz, derhal tıbbi yardım isteyin. Herhangi bir reaksiyonda ise doktorunuzla konuşun ve o gıdayı tekrar denemeden önce tavsiyelerini alın.

EN AZ DÖRT AY EMZİRMEYİ DÜŞÜNÜN

Her kadın bebeğini emzirme şansına sahip olmayabilir ya da sadece emzirmek istemeyebilir. Ancak kanıtlar emzirmenin alerjileri önleyebileceğini gösteriyor.

Dr. Derbyshire, “Bebeklerin, tükettikleri alerjenlerin anne sütüne sızan küçük miktarlarına maruz kaldıkları düşünülüyor. Bu, bebeklerin bağışıklık sistemlerini daha iyi hazırlamaya yardımcı olabilir, böylece bu yiyecekleri kendileri yemeye başladıklarında daha az yabancı olurlar” dedi.

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma, anne sütünde bulunan bir molekülün her türlü alerjik hastalığa karşı da koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. ABD'li araştırmacılar, miRNA adı verilen bu molekülün, bir bebek ne kadar uzun süre emzirilirse konsantrasyonunun dört ayda bir platoya kadar arttığını ve bunun da sürekli emzirmenin neden en koruyucu etkiye sahip olduğunu açıklayabileceğini buldu.

Daily Mail'in 'Life-threatening food allergies in children are booming. Now a doctor reveals there ARE steps parents can take to prevent them. Here's her five-point guide' başlıklı haberinden derlenmiştir.