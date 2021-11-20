Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanır? 2021 Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları
Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın doğuştan gelen haklarını korumak için dünya çapında kutlanan DÜnya Çocuk Hakları Günü ne zaman merak ediliyor. Daha yaşanabilir bir dünya için çocuk haklarını korumayı hedefleyen Dünya Çocuk Hakları Günü tarihi ve bu özel günde en özel Çocuk Hakları Günü mesajlarını paylaşıyoruz.
Dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olması için temsili bir gün olan Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 tarihinden beri tüm dünyada kutlanıyor. Peki, Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanır? İşte Dünya Çocuk Hakları Günü Tarihi ve mesajları...
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.
Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2021
- Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
- Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...
- Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun.
- Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…
- Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
- Mutlu ve özgür çocukların yaşayacağı sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
- Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.
- Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak umuduyla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
- Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
- Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. (M.Kemal ATATÜRK) Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.