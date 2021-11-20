Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanır? 2021 Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları

Dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olması için temsili bir gün olan Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 tarihinden beri tüm dünyada kutlanıyor. Peki, Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanır? İşte Dünya Çocuk Hakları Günü Tarihi ve mesajları...

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2021