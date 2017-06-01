Çayın yanında yiyebileceğiniz 17 börek tarifi
İftar ya da sahur için yapabileceğiniz çayın yanında mükemmel gidecek börek tariflerini sizler için derledik. İşte, afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli 17 börek tarifi...
ÇOBAN BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet havuç
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı et suyu
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 adet soğan
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı kuru biberiye
- 1/2 çay kaşığı kekik
- 2 çorba kaşığı un
- 50 gr. taze kaşar peyniri
- 500 gr. koyun kıyması
- 800 gr. patates
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
Hazırlanışı
- Soğan ve havucu yemeklik doğrayın.
- Bir tavaya sıvı yağı koyup soğan ve havuçları 5-8 dakika kavurun.
- Kıymayı tavadaki soğan ve havucun içine boca edip tahta kaşıkla kıymayı ezerek hepsini 10 dakika kadar karıştırın.
- İçine unu, et suyunu, bezelyeyi, biberiyeyi, kekiği ve salçayı koyun, üzerine karabiberi de ektikten sonra 15 dakika suyunu çekmeye bırakın.
- Patatesleri soyup tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın, ardından başka bir kaba aktarın.
- İçine tereyağ ve sütü ekleyerek patatesleri püre haline getirin.
- Taze kaşarı rendeleyip içine karıştırın ve bir tutam tuz ekin.
- Bu arada suyunu çekmiş olan kıyma karışımına da bir tutam tuz atın.
- Isıya dayanıklı cam oval tepsiye kıyma karışımını boca edin, ve üzerine patates püresini yayın.
- Önceden 200 C’ye kadar ısıtılmış fırında 35-40 dakika üzeri hafif kahverengileşinceye kadar tutun.
UŞAK BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı nişasta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 8 su bardağı un
- 1 adet ekmeğin içi
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 adet kuru soğan
- 4 adet yumurta
- ½ demet ıspanak
Hazırlanışı
- Yoğurma kabına unu koyup ortasını havuz gibi açın, ardından su ilave edip yoğurun.
- Yumuşak bir hamur tutun.
- Hamuru 20 dakika dinlendirin.
- Ekmek içini ufalayın.
- Yıkayıp süzdüğünüz ıspanağı ince ince doğrayıp bekletin.
- Ayrı bir kapta yumurta, karabiber ve tuzu çırpın.
- Zar şeklinde doğradığınız soğanı tereyağıyla pembeleşene kadar kavurun.
- Çırpılmış yumurtayı döküp hızlı hızlı karıştırın.
- Yumurta fazla pişmeden ocağın altını kapatın.
- Ekmek içi ve ıspanağı ekleyip bekletin.
- Hamurdan 20 adet eşit beze yapıp pasta tabağı büyüklüğünde açın.
- 10 tanesinin içine eritilmiş tereyağı sürüp üst üste koyun ve hepsini fırın tepsisi büyüklüğünde açın.
- Sonra da yağlanmış fırın tepsisine serip hazırladığınız içi yerleştirin.
- Diğer 10 bezeye de aynı işlemi uygulayıp harcın üstüne serin.
- Kalan yağı yumurta sarısıyla karıştırıp böreğin üstüne sürün.
- 175 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr koyun eti
- 2 adet soğan
- 2 adet domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 bardak su
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1/2 demet maydanoz
- 4 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı margarin
- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- Tuz
Hazırlanışı
- Kuşbaşından daha küçük doğranan etleri bir tencereye koyun.
- Üzerine ince doğranmış soğan ve bir kaşık margarin ilave edin.
- Ateşte, suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Üstüne küçük küçük doğranmış domatesleri ve salçayı koyun, biraz daha pişirin.
- Bir bardak su ilave edin, kapatın, yumuşayıncaya kadar tutun, açık olarak suyu çektirin.
- Üzerine tuz, kıyılmış maydanoz, karabiber ve kekik ilave edip karıştırın, soğumaya bırakın.
Hamuru için
- Un, tuz, bir kaşık ayçiçek yağı ve ılık suyu karıştırarak katı bir hamur haline getirin.
- Üzerine nemli bir bez örtün ve 15-20 dakika dinlendirin.
- Bu hamuru altı parçaya bölün, parçaları merdane ile açın, yağ sürün ve biraz daha biraz dinlendirin.
- Elle hazır yufka inceliği kadar açın, ortalarına içleri eşit olarak koyun, bohça gibi kapatın.
- Kapatılan yer alta gelecek şekilde ayçiçek yağı ile yağlanmış tepsiye dizin.
- Üstlerine yumurta sarısı sürerek fırına verin, üstü kızarıncaya kadar pişirin.
PRATİK SAHUR BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 tane yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3 adet yufka
- 1,5 çay bardağı süt
İç harcı için:
- ½ su bardağı yağsız sert peynir
- 10 dal maydanoz
Hazırlanışı
- Geniş bir tavayı sıvı yağ ile yağlayıp yufkanın birini kenarlardan sarkacak şekilde yayın.
- Derin bir kaba süt, sıvı yağ, yumurta koyup iyice çırpın ve tavaya serdiğiniz yufkanın üstüne 4-5 yemek kaşığı bu karışımdan sürün.
- Yağlanmış olan yufkanın üstüne kalan 2 yufkadan 1 tanesini 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak serin.
- Tekrardan üstüne hazırladığınız yağlı harçtan 4-5 yemek kaşığı sürün.
- Bir kabın içinde ezilmiş peyniri ve küçük küçük doğranmış maydanozları iyice karıştırın ve bu harcı yufkanın üstüne her yere eşit olacak şekilde yayın.
- Son yufkayı da yine aynı şekilde 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak üzerine serin ve kalan yağlı harcı dökün.
- Son olarak en alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını katlayarak böreği kapatın.
- Tavanın altını orta ateşte olacak şekilde yakın.
- Böreği çift taraflı kızaracak şekilde pişirin.
- Ocağı kapatıp sıcak olarak servis yapın.
SODALI GALETA UNLU ÇITIR BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yufka
- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
- 50 gr eritilmiş tereyağı veya margarin
- 1,5-2 su bardağı galeta unu
- 1 şişe maden suyu
İç Malzemesi
- Arzu ettiğiniz bir iç malzemeyi (kıyma, patates ve kaşar peynir) kullanabilirsiniz.
Hazırlanışı
- Yufkaları dörde kesin.
- 16 üçgen elde edin.
- Her bir üçgenin üzerine yumurta fırçası yardımıyla yeteri kadar sıvı yağ sürün.
- Boyuna ikiye katlayın.
- Geniş ucuna iç harçtan koyun.
- Her iki ucunu hafifçe içe katlayın.
- Sigara böreği şeklinde gevşek olarak sarın.
- Eritilmiş tereyağının içine kalan sıvı yağını ekleyip karıştırın.
- Böreklerin her yanına yağ karışımını sürün.
- Tamamını önce maden suyuna, sonra galeta ununa bulayın.
- Börekleri yağlanmış tepsiye dizin.
- En az 2 saat buzdolabında bekletin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
PEYNİRLİ KÜLAH BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 parça milföy hamuru
İç harcı için
- 200 gram beyaz peynir
- 100 gram sürülebilir beyaz peynir
- ½ demet dereotu
- ½ demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Üzeri için
- Yumurta sarısı
Hazırlanışı
- Milföy hamurlarını ince açıp kalın şeritler halinde kesin.
- Koni şeklindeki metal kalıpların etrafını yağlayıp milföy hamurlarını etrafına sarın.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında rengi dönene kadar pişirin.
- İç harcı için beyaz peyniri ezip sürülebilir beyaz peynirle karıştırın.
- İnce kıydığınız dereotu, maydanoz ve kırmızı pul biberi ilave edin.
- Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra soğuyan milföy hamurlarının içine doldurun.
- Peynir dolgulu milföy hamurlarınızı tekrar fırına verin.
- Peynirler hafif eriyene kadar 4-5 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.
Not: Bu tarif lezzet.com tarafından hazırlanmıştır.
PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Alabildiği kadar ılık su (2,5 su bardağı kadar)
Ara katlara sürmek için
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
İç malzemesi için
- 1 kilo pırasa
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber veya kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı sirke (arzuya göre)
Hazırlanışı
- Yoğurma kabına unu alın ve üzerine tuzu serpip ortasını havuz şeklinde açın.
- Ortasına ılık suyu ve arzuya göre 2 yemek kaşığı sirkeyi ilave edip ortadan başlayarak kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur yoğurun.
- Tereyağını eritin ve içine 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip karıştırın.
- Hamuru ortadan 2'ye bölün.
- Her yumaktan 10'ar beze yapın.
- Her bezeyi tabak büyüklüğünde açın ve ara katlara hazırladığınız yağdan yeteri kadar sürüp 10 bezeyi üst üste koyun.
- En üstteki bezenin üzerine yağ sürmeyin.
- Diğer 10 bezeyi de aynı şekilde hazırlayın.
- Üzerlerini örtüp 1 saat dinlendirin.
- İç malzemesini hazırlamak için pırasanın dış kabuklarını temizleyin ve yıkayın.
- Pırasayı ince kıyım doğrayın.
- Bir tencereye zeytinyağını alın ve pırasayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun, baharatlarla tatlandırıp soğumaya bırakın.
- Tepsiyi tereyağı ile yağlayın.
- Bezelerden birini alın ve tepsinin içinde elinizle çekip tepsiye yerleştirin. (Oklava veya merdane ile açmayın. O zaman çok kabarmıyor).
- Hamuru tepsinin kenarlarına kadar yükseltin.
- İç malzemeyi üzerine yayın.
- Diğer bezeyi de biraz tezgahta büyütün ve iç malzemenin üzerine yerleştirin.
- Yan duvarlardaki hamuru kenarlardan üzerine bastırın.
- Böreği yuvarlak bir tepside yapıyorsanız tam ortasına yuvarlak bir tabak kapatıp etrafından kesin.
- Ortadaki yuvarlağı merkez alıp havuç dilimi şeklinde kesin.
- Üzerine zeytinyağı sürün.
- Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Not: Bu tarif, mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.
AVCI BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yufka
- 250 gram kıyma
- 2 adet soğan
- 1 fincan ince bulgur
- 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Bir tutam maydanoz
Yufkayı ıslatmak için
- 1 kase yağ ve su karışımı
Üzeri için
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı galeta unu
Hazırlanışı
- Bulgurumuzu sıcak suyla ıslatıp biraz bekletin.
- Soğanları doğrayıp kıymayla kavurun.
- Bulgur, ceviz, kıyılmış maydanoz ve baharatını ekleyip biraz daha kavurun.
- İlk yufkayı tezgaha serin.
- Yağ su karışımını fırça ile her yerine sürün.
- İkinci yufkayı da serip yine aynı şekilde ıslatın.
- Yufkanızı sigara böreği yapar gibi 8 parçaya bölün.
- Geniş kenarına harcınızdan koyup rulo şeklinde sarın.
- Kalan yağ ev su karışımı olan kaseye yumurtayı katın.
- Böreğinizi önce bu karışıma sonra galeta ununa bulayın.
- Fazla unu silkeleyip yağlanmış fırın tepsinize alın.
- 190 derecedeki fırına verin.
BULGURLU BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 250 gr beyaz peynir
- Bir tutam maydanoz
- Bir tutam dereotu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Kızartmak için
- Sıvı yağ
Hazırlanışı
- Pilavlık bulguru üzerini geçinceye kadar su koyup haşlayıp suyunu süzün.
- Haşlanan bulgurun üzerine ufalanmış peynir, ince kıyım doğranmış maydanoz ve dereotunu ekleyip, baharatlarla tatlandırın.
- Yufkaları üst üste koyup rulo şeklinde sarın ve 4 parmak genişliğinde kesin.
- Her bir şeridin uç kısmına bolca iç malzemeden koyun ve muska şeklinde sarın.
- Kızgın bol sıvı yağda börekleri altın rengi oluncaya kadar kızartın.
- Sıcak servis yapın.
Not: Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.
BALLI GEMİCİ BÖREĞİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir
- 4 yemek kaşığı ufalanmış tulum peynir
- 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peynir
- 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
- Karabiber
Kızartmak için
- Sıvıyağı
Üzeri için
- Bal
Hazırlanışı
- Peynirleri bir kaseye alın.
- İçine bezelye ve karabiberi koyup karıştırın.
- Yufkaları tezgaha koyun ve ortadan ikiye kesin.
- 4 adet yarım parça elde edin.
- Yarım parçadan birini tezgaha serin.
- Üzerine yeteri kadar harçtan serpin.
- Yufkanın ucuna çırpılmış yumurta sürün.
- Diğer parçayı üzerine kapatın.
- Uç kısma yumurta sürün.
- Diğer parçaları da aynı şekilde üzerine serin.
- 4 katlı bir börek elde edin.
- Bu 4 katlı yufkayı rulo şeklinde sarın.
- Kızartırken açılmaması için rulonun uç kısımlarını da çırpılmış yumurta sürün.
- Rulodan 2 cm kalınlığında parçalar kesin.
- Kızartma işlemine gelince, böreğin yarısını bol kızgın yağda, diğer yarısını teflona az yağ koyarak kızartın.
- Bol yağda kızarttığınız çıtır çıtır olurken, teflonda az yağda kızarttığınız daha yumuşak olacak.
- Tercih sizin.
- Börekler sıcakken üzerine bal gezdirin.
- Ve sıcak sıcak servis yapın.
Not: Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.
BÜLBÜL YUVASI BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı su
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 2 çorba kaşığı un
- 4 adet ince taze pırasa
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ (pırasa için)
- 200 gram lor peyniri
- 2 adet yumurta
- 4 çorba kaşığı kaşar peynir rendesi
- ½ adet muskat rendesi
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
- Pırasalar salata soğanı gibi ince ince dilimleyin.
- 2 çorba kaşığı sıvı yağda sote edin, altını kapatın, soğutun.
- İçine 1 adet yumurta kırın, lor peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesini ilave edin ve karıştırın.
- Yufkaları eşit olarak altışar üçgen parçaya kesin.
- Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve su karıştırın.
- Yufkaları yağlayın, çay süzgeci ile üzerlerine hafifçe un eleyin.
- Her bir yufkanın geniş ucuna oklava koyun ve sivri ucunda 4 parmaklık yer kalana kadar oklavaya sarın.
- Oklavayı çıkarmadan üzerinde iki taraftan büzün, oklavayı çıkarın, büzülen kısmı yavaşça simit gibi yuvarlayın.
- Sivri ucu birleşme noktasının üzerinden geçirerek kuş yuvası gibi bir şekil elde edin.
- Hazırladığınız iç malzemesini ortalarına doldurun, üzerine rende kaşar peyniri ekleyin.
- Kenarlarına yumurta sürün.
- 170 dereceye ısıtılan fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.
RENKLİ RULO BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet hazır yufka
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 yumurta beyazı
Üzeri için
- 2 adet yumurta sarısı
İç harcı için
- 7-8 dal ıspanak
- 2 adet kuru soğan
- 3 adet havuç
- 3 adet haşlanmış patates
- İsteğe bağlı beyaz peynir
- 1 çay bardağı
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
- Ispanakları ayıklayın , yıkayın ve ince doğrayın.
- Bir kaşık sıvı yağda ince kıyım kuru soğanı kavurun.
- Ispanakları ilave ederek karıştırın tuz, karabiber atın.
- Soğumaya bırakın.
- Havuçları soyun ve rendeleyin 1 çorba kaşığı sıvı yağ ile soteleyin.
- Tuz, karabiber ilavesi ile soğumaya alın.
- Patatesleri rendeleyin, 1 kaşık sıvı yağda ince kıyım kuru soğan kavurun.
- Patatesi ilave edin.
- Tuz, karabiber serpip soğumaya alın.
- Sos için yoğurt ve sıvı yağı karıştırın.
- 2 yumurta sarısını ayırın, yumurtayı aklayın isteğe bağlı yoğurtla karıştırın.
- Bir yufkanın yarısını bölün fırça yardımı ile sosu sürün.
- Uç kısmına Ispanaklı iç malzemeyi döşeyin ve rulo yapın.
- Yufkanın diğer yarısına sos sürün aynı şekilde havuçlu iç döşeyin ve rulo yapın.
- 2. yufkayı yarıdan bölün ve yarım yufkaya sos sürün.
- Patatesli içi döşeyerek rulo yapın.
- Toplam 3 rulo börek ve bir yarım yufkanız var.
- Yarım yufkaya 1-2 cm içeriden sos sürün.
- Rulolardan 2 rulo yan yana 3. ruloyu onların üzerine koyun.
- Sarın ve yapılan ruloyu belli aralıklarla dilimleyin.
- Yumurta sarısını sürerek fırın tepsisine alın.
- Aynı şekilde kalan 2 yufkayı da hazırlayın.
- 180 derecede kızarana kadar pişirin.
Not: Bu tarif nursevincelezzetler.com yazarı Nursevin Sönmez'e aittir.
TAVADA KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 2 adet yumurta
- 100 gram eritilmiş tereyağı
İç malzemesi için
- 1 kalıp peynir
- Maydanoz
Üzeri için
- Su
- Sıvı yağT
Hazırlanışı
- Tereyağını eritin ve ılıkken içine yumurtaları kırıp karıştırın.
- Peynir ve ince kıyım maydanozu karıştırın.
- Yufkaları tam ortadan ikiye kesin (6 parça yufka elde ediyoruz).
- Her bir yufkanın üzerine tereyağlı karışımdan yeteri kadar sürün.
- Üzerine peynirli harcı serpin ve rulo şeklinde sarın.
- Büyük boy bir tavanın tam ortasından başlayıp, tüm yufkaları uç uca ekleyip dolayın.
- Böreğin hafif üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve 3-4 dakika bu şekilde bekletin.
- Tavanın üzerine tercihen bir kapak kapatarak bir yöne doğru eğip böreğin suyunu tamamen süzün.
- Böreğin üzerine ve yanlara hafifçe sıvı yağ gezdirin.
- Orta ateşte tavayı ara ara çevirerek altını kontrollü bir şekilde pişirerek kızarmasını sağlayın.
- Bu esnada börek çok güzel kabaracaktır.
- Altı pişen böreği bir kapak yardımıyla tavadan ters çevirin.
- Çiğ olan kısım alta gelecek şekilde tekrar tavaya koyun.
- İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişirin.
- Pişen böreği ters çevirerek servis tabağına alın.
Not: Bu tarif, mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.
KOLAY HAŞHAŞLI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 kahve fincanı şeker
- 500 gram haşhaş ezmesi
- 4 adet yufka
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- Susam
Hazırlanışı
- Süt ve toz şekeri eriyinceye kadar karıştırın.
- Sıvı yağı ve haşhaş ezmesini bu karışıma ilave edin.
- Tahin kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
- Yufkaları 4 eşit parçaya bölün.
- Karışımdan 2'şer çorba kaşığı alın ve kesilen üçgen yufkalara sürün.
- Uzun kenarından başlayarak içe doğru rulo yapın.
- Daha sonra ucundan kıvırarak gül şekli verin.
- Tüm yufkalara aynı işlem uygulandıktan sonra börekleri tepsiye yerleştirin.
- Böreklerin üzerine birer minik parça tereyağı koyun ve fırına verin.
- Önceden 180 dereceye ısıtılan fırında 30 dakika pişirin.
Not: Bu tarif oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.
DİL PEYNİRLİ MİNİ ÇITIR BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 250 gram dil peyniri
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
- Yufkaları ince üçgen parçalara bölün.
- Dil peynirini de parçalara ayırıp yufkaların içine koyarak mini rulolar sarın.
- Her yufka için aynı işlemi tekrarlayın.
- Ayçiçek yağını kızdırın ve börekleri kızgın yağda kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin ve sıcak olarak servis yapın.
Not: Bu tarif lezzet.com tarafından hazırlanmıştır.
MİDYE BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 4,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı tuz
Hamuru açmak için
- 1 çay bardağı un
- 1 çay bardağı nişasta
Üzeri için
- 1 çay bardağı sıvı yağ
İçi için
- Peynir
- Maydanoz
Hazırlanışı
- Hamuru için malzemeleri karıştırın.
- Hamuru yoğurun 12 bezeye ayırın ve 45 dakika dinlendirin.
- Maydanozu doğrayın peynirle karıştırın.
- Nişasta ve unu karıştırın.
- Dinlenen hamuru nişasta ve un yardımıyla her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.
- Aralarına nişasta ve unlu karışımdan dökerek 12 bezeyi açarak üst üste koyun.
- En üsttekini unlamayın.
- Sonra bütün bezeleri beraber önce elinizle sonra oklavayla açabildiğiniz kadar açın.
- Açtığınız hamuru sıkı sıkı rulo yapın.
- Rulo yaptığınız hamuru 1 parmak genişliğinde kesin.
- Oklavayla çay tabağı büyüklüğünde açarak içine peynirli harcı koyun ve fırın tepsisine dizin.
- Üzerine sıvı yağ sürerek 200 derecede pişirin.
- Afiyetler olsun.
SEBZELİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 4 buçuk su bardağı un
- 1 çay bardağı ılık su
- ½ paket kabartma tozu
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için
- 750 gram ıspanak
- 1 su bardağı sert beyaz peynir ya da çökelek
- ½ demet dereotu
- ½ demet maydanoz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1,5 tatlı kaşığı tuz (Ispanağı ovmak için)
Yufkalara sürmek için
- 1 çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
Hazırlanışı
- Sıvı malzemeleri derin bir kabın içerisine koyun ve karıştırın.
- Unu içine yavaş yavaş boşaltın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamuru 6-7 adet bezeye ayırın.
- Üzerlerine bir bez örterek yarım saat dinlendirin.
- Bu arada iç malzemesini hazırlayın.
- İç malzemesini hazırlamak için ıspanağı bol suda yıkayın.
- Yıkadığınız ıspanakları ince ince kesin ve üzerine tuz serpip elinizle ovun.
- Maydanoz ve dereotunu da ince ince doğrayın.
- Üzerine rendelenmiş peyniri ekleyin.
- Baharatlarını da ekledikten sonra karıştırın.
- Bezeleri unlayarak açabildiğiniz kadar açın.
- Yufkaların üzerini yağlayın, 4 parçaya ayırın.
- Parçaların uzun kenarına hazırladığınız iç harçtan koyun.
- Kendi etrafında döndürerek gül şeklini verin.
- Hazırladığınız börekleri yağlanmış tepsiye dizin.
- Her bezeye ve yufkaya aynı işlemi uygulayın.
- Üzerlerine yoğurt ve zeytinyağı karışımından sürün ve fırına verin.
- 180 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirin.
- Börekler kızardıktan sonra fırından çıkarın ve üzerini havlu ile örterek dinlendirin.
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