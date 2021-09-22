Çamaşır suyu zehirlenmesinde ne yapılmalı ve ilk yardım yapılmalı mıdır? Ne iyi gelir ve neler yapılmamalıdır?

Çamaşır suyu özellikle çocuklarda yaşanan bir zehirlenme olması ile beraber, aynı zamanda yetişkinler için de tehlike arz etmektedir. Böyle durumlarda ele alınması gereken bazı anlık yöntemler bulunuyor. O yöntemleri iyi bilmek en azından hastaneye gidene kadar önemli oranda kurtarıcı bir unsur olabilir.

Çamaşır Suyu Zehirlenmesinde Ne Yapılmalı?

Çamaşır suyu zehirlenmesi söz konusu olduğu zaman yapılması gereken ilk durum, zehirlenen kişinin mutlaka ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Özellikle temiz hava alması amaçlı dışarı çıkarılması gerekir. Kimyasal bir yapısı olması ile beraber zehirlenen kişiye kusturmak tehlikeli olabilir. O yüzden kazazedenin kusturulmaya çalışılması yanlıştır. Bu sebepten dolayı tıbbi müdahale gerçekleştirilene kadar, kişi açık havada tutulmalı ve bol su verilmelidir.

Çamaşır Suyu Zehirlenmesinde İlk Yardım Yapılmalı mıdır?

Çamaşırı zehirlenmesi üzerinden ele alınması gereken bazı ilkyardım yöntemleri bulunmaktadır.

- Mutlaka kişinin bilinci kontrol edilmelidir.

- Yalnızca ağzı ile temas etmiş ise o zaman ağzının çalkalanması önemlidir.

- Kişinin elleri sabunlu su ile yıkamak diğer yöntemler içerisinde gelir.

- Eğer bilinç kaybı söz konusu ise hasta o vakit koma pozisyonuna getirilir.

- Mutlaka tıbbi yardım istenmelidir. (112)

Genel olarak ilk yardım söz konusu olduğu vakit yukarıda verilen hususlar ön plana çıkarılır. Tabii bununla beraber çamaşır suyu zehirlenmesinde mutlaka kişi temiz hava almalı ve aynı zamanda bol su tüketmelidir. Özellikle ilk yardım gelene kadar hastanın bilincinin yerinde kalması adına bu yöntemler önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Çamaşır Suyu Zehirlenmesine Ne İyi Gelir ve Neler Yapılmamalıdır?

Çamaşır suyu zehirlenmeleri birçok farklı yerde yaşanan yaygın durumlar içerisinde gelir. Özellikle çocuklarda çok sık yaşanan önemli risk faktörleri içerisinde yer alıyor. Böyle durumların yaşanmaması için öncelikle mutlaka çamaşır suyu ve benzeri zehirli kimyasal ürünlerin, çocukların uzanamadığı yerlere yerleştirilmesi en önemli husustur. Bunun dışında çamaşır suyu zehirlenmesi söz konusu olduğu vakit, kişi mutlaka temiz havaya çıkarılmalı ve bol su içirilmelidir. Aynı zamanda bilinç kaybı olup olmadığına bağlı olarak gerekli ilk yardım uygulamaları ele alınmalıdır. Tabii tüm bunların ötesinde en önemli unsuru şüphesiz tıbbi yardım için 112 aranmalı ve destek elde edilmelidir.