Bu hatalar böbrek taşı yapıyor! Korunmak için doğal besinlerin gücünden faydalanın

Halk arasında ‘idrar yollarından kum dökme’ olarak bilinen bu hastalık erkeklerde kadınlara göre iki üç kat daha fazla görülüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşının en çok yetersiz sıvı alımından kaynaklandığını belirterek “Bununla birlikte, son yıllarda sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi ve yüksek proteinli diyetler yapılması da idrardaki mineral yoğunluğunun, böbreğin eritebileceğinden fazla miktarda olmasına ve böbrek taşları oluşumuna neden oluyor” diyor. Taşa bağlı bir idrar yolu tıkanıklığının, böbreklerde hızla ilerleyen bir enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini, hastalarda ateş, üşüme ve titremenin de görülebildiğini belirten Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşı tedavi edilmediği takdirde ileride böbrek kaybına bile yol açabildiğini söylüyor; böbrek taşından korunmanın 7 etkili yolunu anlatıyor ve önemli uyarılarda bulunuyor.

Bol su için

Özellikle havaların soğumasıyla yaz aylarının aksine su tüketimi azalıyor, birçok kişi su içmek için adeta susamayı bekliyor. Oysa yetersiz su ve sıvı tüketimi böbrek taşı sorununa yol açan temel etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle her gün mutlaka yeterli miktarda su içmeye özen gösterin, günde 2,5 litre su için.

Egzersiz yapın

Hareketsizlik sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğu gibi böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya dikkat edin. Haftada en az üç gün 45 dakikadan az olmamak üzere tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.

Aşırı tuz tüketiminden kaçının

Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramdan fazla olmaması (1 çay kaşığı) konusunda uyarıyor. Tuz tüketiminizi kısıtlayın. Aşırı tuz tüketimi birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi böbrek taşının da kolayca oluşmasına neden oluyor. Hazır gıdalar da yüksek tuz içerdiğinden dolayı fast-food tarzı beslenmeden ve ambalajlı hazır gıdalardan uzak durun.

İdeal kilonuza ulaşın

Yapılan çalışmalar ideal kilosuna göre kilo fazlalığı olanlarda, obezite tanısı alanlarda böbrek taşı oluşum sıklığının arttığını gösteriyor. Vücutta oluşan fazla yağ taş oluşumunda etkili hormonal ve mineral mekanizmaların bozulmasına ve taş oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle vücut kitle endeksinizi yaşınıza ve cinsiyetinize göre ideal tutmaya özen gösterin.

Hayvansal proteinleri ölçülü tüketin

Özellikle hayvansal proteinleri ölçülü tüketin çünkü hayvansal proteinlerden zengin beslenme taş oluşumu açısından risk içeriyor. Taş oluşumu sırasında hayvansal proteinlerin taşın çekirdeğini oluşturması ve bu ana çekirdeğin üzerine kalsiyum gibi taşlaşan kristallerin çökmesi taş oluşumunu hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bu nedenle kilogram başına 1 gr. olacak şekilde 24 saatte tüketilecek hayvansal proteinin hesaplanarak tüketilmesi (örn: 70 kg. bir insan için 70 gr) böbrek taşı oluşum riskini önemli ölçüde azaltıyor. Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler de sağlığa zararlarının yanı sıra, ciddi miktarda tuz içerdiğinden böbrek taşının oluşmasında da önemli rol oynuyor.

Genetik inceleme yaptırın

Sık tekrarlayan taş hastalığı olanların, gerekirse ileri görüntüleme yöntemleri ile olası anatomik ve fonksiyonel bozuklukların tespit edilerek tedavi edilmesi ve risk faktörlerinin azaltılması gerekiyor. Düzenli kontroller ile saptanan taşların takibi ve büyümesini engelleyici, koruyucu tedbirlerin planlanması şart. Ailenizde böbrek taşı hastalığı öyküsü varsa genetik inceleme yaptırmayı ihmal etmeyin.

Her gün limon tüketin

Limon suyu içerdiği sitrat nedeni ile taş oluşumunda engelleyici ve koruyucu bir rol oynuyor. Sitrat özellikle kalsiyum okzalat taşlarının oluşumunu engelliyor. Özellikle sabah saatinde başlamak üzere günlük tüketilmesi planlanan suyun içerisine 1-1.5 limonun kesilerek konulması taş oluşumunun azaltılmasında büyük fayda sağlıyor.

Böbreklere iyi gelen besinler hangileri?

Vücutta birçok işlevi olan böbreklerin sağlığını korumak için doğal besinlerin gücünden faydalanılması gerekiyor. Böbrek dostu besinleri tüketerek böbrek hastalıklarını önleyebilir, böbreklerinizin daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, böbrek sağlığına iyi gelen besinleri sıralıyor…

Yemek arasında tüketilen yoğurt, böbreğin doğal ilacı

Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile yoğurt, böbrek sağlığında önemli besinlerden biridir. Özellikle yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı etkisi mevcuttur. Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Kabak çekirdeğinin temizleyici etkisi var

Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir. Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon, kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden bir özelliktedir.

Bal kabağı böbrek taşı oluşumunu engeller

Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir. Balkabağı içerisinde yer alan kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır.

Elma, böbreklere kalkan oluşturuyor

Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir. Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.

Su dengesi için maydanoz önemli

C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve çalışmasına destek olma konusunda birebirdir. Özellikle böbrek hastalıklarında su durumu ve dengelenmesinde vücuda yardımcı olur. Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasında yardımcı olur. Maydanozun enerji verici ve lif etkisi yüksektir. Üreme sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Mürdüm eriği böbrek hastalıklarına karşı savaşır

Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.

Somon tedavi edici bir role sahip

Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir. Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir. Çinko ve demir içerikleri böbreklerin çalışması ve hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesi konusunda yardımcı olur.

Pirinç dengeli tüketildiğinde böbrekler için faydalı

Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. Pirinç şeker hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir. Yüksek şekeri olan böbrek hastalarında hastalığın seyrini olumsuz yönde değiştirebilir ancak şekerin düzenlendiği durumlarda pirinç bizlere böbreklerin olumlu yönce tedavi edilmesinde yardımcı olur.