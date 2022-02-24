Boş gebelik nedir, neden olur? Boş gebelik belirtileri ve tedavisi
Halk arasında su gebeliği olarak da anılan boş gebelik, hamilelik planları yapan anne adayları tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Boş gebelikte yumurta döllenmez ve rahim duvarına tutunur. Bu durumda gebelik kesesi oluşsa da fetus oluşmaz. Peki, boş gebelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte boş gebelik, tedavisi, nedenleri ve merak edilenler...
Sıkça rastlanan gebelik durumlarından biri olan boş gebelik, hamilelik belirtisi olan kesenin oluşması ancak içerisinde bebeğin gelişmemesi durumudur. Boş gebelikte hamilelik testi de pozitif çıktığından, tespiti anca ultrason görüntülerinde belirlenebilmektedir. Peki, boş gebelik nedir, nasıl anlaşılır? İşte boş gebelik belirtileri ve nedenleri...
Boş gebelik nedir?
kendisini uterusa yerleştiren ancak embriyo haline gelmeyen döllenmiş bir yumurtadır. Plasenta ve embriyonik kese oluşur, ancak boş kalır. Büyüyen bebek yoktur. Boş gebelik, anembriyonik gebelik veya su gebeliği olarak da bilinir.
Boş gebelik belirtileri nelerdir?
Boş gebelik, bazen siz hamile olduğunuzu anlamadan biter. Bu olduğunda, normalden daha ağır bir adet dönemi geçirdiğinizi düşünebilirsiniz.
Hamilelikle ilişkili aynı semptomlara sahip olabilir, örneğin:
- Pozitif gebelik testi
- Acıyan göğüsler
- Regl döneminin aksaması
Hamilelik sona erdiğinde, semptomlar düşükleri içerebilir . Bunlar şunları içerebilir:
- Vajinal lekelenme veya kanama
- Karın krampları
- Meme ağrısının kaybolması
Hamilelik testleri hCG seviyelerini ölçer, bu nedenle hamilelik testleri, dokular geçmeden önce pozitif test sonuçlarıyla sonuçlanmaya devam edebilir.
Bu duruma, hamileliğiniz sırasında veya öncesinde yaptığınız veya yapmadığınız herhangi bir şey neden olmaz. Boş gebeliğin kesin nedeni bilinmemektedir. Döllenmiş yumurtada meydana gelen kromozomal anormalliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu, genetiğin veya düşük kaliteli yumurta veya spermin sonucu olabilir.
Eşler arasındaki akrabalık durumları boş gebelik riskini artırır. Bununla birlikte, bu durum teşhisi konan birçok kadın, sonraki sağlıklı gebeliklere devam eder.
Doğum öncesi bir randevu sırasında verilen ilk ultrasonda genellikle boş gebelik anlaşılır. Boş gebelik çoğu zaman hamileliğin 8. ve 13. haftaları arasında ortaya çıkar.
Doğum öncesi bir randevu sırasında boş gebelik tespit edilirse, doktorunuz tedavi seçeneklerini sizinle paylaşacaktır. Bunlar aşağıdaki tedavi yöntemlerini içerebilir:
Düşük belirtilerinin doğal olarak oluşmasını beklemek
Düşük yapmak için doktorun önerdiği ilaçları almak
Plasenta dokularını rahimden çıkarmak için D ve C (dilatasyon ve küretaj) cerrahi operasyon geçirmek