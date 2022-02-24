Boş gebelik nedir, neden olur? Boş gebelik belirtileri ve tedavisi

Sıkça rastlanan gebelik durumlarından biri olan boş gebelik, hamilelik belirtisi olan kesenin oluşması ancak içerisinde bebeğin gelişmemesi durumudur. Boş gebelikte hamilelik testi de pozitif çıktığından, tespiti anca ultrason görüntülerinde belirlenebilmektedir. Peki, boş gebelik nedir, nasıl anlaşılır? İşte boş gebelik belirtileri ve nedenleri...

Boş gebelik nedir?

kendisini uterusa yerleştiren ancak embriyo haline gelmeyen döllenmiş bir yumurtadır. Plasenta ve embriyonik kese oluşur, ancak boş kalır. Büyüyen bebek yoktur. Boş gebelik, anembriyonik gebelik veya su gebeliği olarak da bilinir.

Boş gebelik belirtileri nelerdir?

Boş gebelik, bazen siz hamile olduğunuzu anlamadan biter. Bu olduğunda, normalden daha ağır bir adet dönemi geçirdiğinizi düşünebilirsiniz.

Hamilelikle ilişkili aynı semptomlara sahip olabilir, örneğin:

Pozitif gebelik testi

Acıyan göğüsler

Regl döneminin aksaması

Hamilelik sona erdiğinde, semptomlar düşükleri içerebilir . Bunlar şunları içerebilir:

Vajinal lekelenme veya kanama

Karın krampları

Meme ağrısının kaybolması

Hamilelik testleri hCG seviyelerini ölçer, bu nedenle hamilelik testleri, dokular geçmeden önce pozitif test sonuçlarıyla sonuçlanmaya devam edebilir.

Boş gebelik neden olur?

Bu duruma, hamileliğiniz sırasında veya öncesinde yaptığınız veya yapmadığınız herhangi bir şey neden olmaz. Boş gebeliğin kesin nedeni bilinmemektedir. Döllenmiş yumurtada meydana gelen kromozomal anormalliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu, genetiğin veya düşük kaliteli yumurta veya spermin sonucu olabilir.

Eşler arasındaki akrabalık durumları boş gebelik riskini artırır. Bununla birlikte, bu durum teşhisi konan birçok kadın, sonraki sağlıklı gebeliklere devam eder.

Boş gebelik nasıl anlaşılır?

Doğum öncesi bir randevu sırasında verilen ilk ultrasonda genellikle boş gebelik anlaşılır. Boş gebelik çoğu zaman hamileliğin 8. ve 13. haftaları arasında ortaya çıkar.

Boş gebelik tedavisi

Doğum öncesi bir randevu sırasında boş gebelik tespit edilirse, doktorunuz tedavi seçeneklerini sizinle paylaşacaktır. Bunlar aşağıdaki tedavi yöntemlerini içerebilir:

Düşük belirtilerinin doğal olarak oluşmasını beklemek

Düşük yapmak için doktorun önerdiği ilaçları almak

Plasenta dokularını rahimden çıkarmak için D ve C (dilatasyon ve küretaj) cerrahi operasyon geçirmek