Bonsai bakımı nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Bonsailer küçük olmalarına rağmen çevremizdeki ağaçlardan hiçbir farkları yoktur. Bonsai bakımı zor bir bitki değildir. Özenle seçilen ağaçlar, budanarak ve ilgiyle yetiştirilerek küçük ağaç görünümü kazanır. Bonsainiz için bir yer belirleyin. Bu yerin aldığı ışığa, ısıya ve havaya göre bir bonsai seçmeye özen gösterin.

Bonsai bitkisi yaz aylarında haftada iki kere, kış aylarında ise haftada bir kere sulanmalıdır. Sulamada kullanılan su ölçeği her sulamada aynı olmalıdır. Eğer çiçeği akşam sulamışsak ve dibinde su kalmışsa, sabah kalktığımızda saksı içinde biriken suyu dökmemiz gereklidir. Bunu yaparak böceklenmeye engel oluruz. Toprağın kuruduğunu ya da ıslak olduğunu toprağa parmağınızla batırarak anlayabilirsiniz. Eğer toprak ıslak ise bir diğer sulamayı ertesi sulamaya bırakabilirsiniz.

BONSAİ TOPRAĞI DEĞİŞTİRME

Yeni köklerin gelişebilmesi için saksıdaki bayat toprağı değiştirmek oldukça önemlidir. Bonsailerin her 2 ya da 3 yılda bir toprağı değiştirilmelidir. Güzel bir bonsai için kök ve ağaç gövdesinin belirli bir oranda büyümesi sağlanmalıdır. Her saksı değişiminde köklerin yaklaşık 1/3’ü budanmalıdır. Toprak değiştirme, genelde ilkbaharda büyüme dönemi hızlanmadan önce tamamlanmalıdır. Bonsai toprağı Nisan aylarında değiştirilmelidir.

IŞIĞI SEVER Mİ?

Bonsai, her zaman gün ışından beslenmelidir. Eğer çiçeğiniz karanlık yerde ise aydınlatıcılarla ışıktan belenmesini sağlayabilirsiniz. Karanlıkta kalan bitkiler yapraklarını döker, sararmalar ve solmalar oluşur.