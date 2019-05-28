Begonvil bakımı hakkında püf noktaları

Begonvil genelde Ege ve Akdeniz bölgelerinde görmeye alışık olduğumuz çiçekli bir bitkidir. Fransa’dan dünyaya yayılan begonvil bakımı ise hiç de zor değildir.

Begonvil bakımının en önemli bölümü budama ve güneş ihtiyacıdır. Begonvil güneşi çok sever. Soğuk havalar ve güçlü rüzgarlardan hoşlanmaz. Bu nedenle kuytu bir köşeye dikilmelidir.

Arada gübre vermek begonvilin coşması için önemlidir. Geçirgen toprak seven begonvil çamurlu arazide pek büyüyemeyebilir.

Begonvil budaması sık yapılmalıdır. Budama yaparken bitkinin gelişimini engelleyecek dallar kesilmeli ve yeni filizler, sürgünlere yer açılmalıdır.

Begonvil saksıda da yetiştirilir ancak en güzeli bahçenin bir köşesine ekmektir. Kapı kenarları, duvar dipleri veya dayanabileceği gibi biri ortam begonvil dikmek için uygun ortamlardır. Begonvili saksıya dikeceksiniz 2 yılda bir veya bitki hızlı büyüdüyse daha sık saksı değiştirmeyi unutmayın.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL