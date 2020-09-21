Bebekler için ay ay uyku eğitimi rehberi

Ebeveynler uyku saati geldiğinde bebeklerinin ne zaman uyuyacaklarını merak eder ama her gün aynı saatte uyuyamayabilir. Uyku eğitimlerinin ve işe yarama olasılığının daha düşük olduğu dönemler vardır. Bunun nedeni, bebeklerin ve küçük çocukların gece uyanmalarına neden olan bazı gelişimsel ataklar geçirmeleridir. Bu dönemde yeni bilişsel beceriler öğreniyorlar ve çoğu zaman da uyumuyorlar.

İşte ay ay uyku eğitimi...

* Yenidoğan - 2,5 ay

Bebekler yeni doğduklarında gece ve gündüz arasındaki farkı anlamazlar. Ayrıca beslenme için geceleri de sık sık uyanırlar. Bu nedenle uyku eğitimi için beklenilmeli.

* 3 - 4 ay

Bebekler bu dönemde gece uyku döngüsü oluştururlar. Daha sosyal olurlar, anneden fazla ayrılık endişesi yaşamazlar ve daha iyi uykuya dalmaya başlarlar. Bununla birlikte, çoğu 3 ve 4 aylık bebekler gelişimsel olarak kendilerini rahatlatmaya hazır değillerdir. Bu yüzden uyku eğitimi zor olabilir.

* 4,5 - 5,5 ay

Çoğu uzman, bebeklerin gece beslenmeden 6 ila 8 saat arasından uyuyabildikleri bu dönemde uyku eğitimini önermektedir. Ancak küçüğünüzün ağladığında sizden karşılık alacağını öğrendiğini unutmayın. Bu yüzden odadan ayrılın.

* 6 - 8 ay

Bu dönemde bebekler uyumak yerine oyuncağa ulaşmaya çalışabilir. Ancak, uyku düzeni oluşturmak için uyumasını sağlayın. Ayrıca gece uyandığında da önceleri kadar telaşlı olmayabilir.

* 9 - 11 ay

Bebekler 9-11 aylık dönemlerinde ebeveyninin odadan çıktıktan sonra bile yakınlarda olduğunu anlamaya başlarlar. Kapının dışında olduğunuzu bilmesi de ağlamasına neden olabilir. Bu nedenle uyku eğitimi biraz zorlu hale gelebilir. Ancak yine de uyku düzeni oluşturulmalı.

* 12 - 16 ay

Yeni yürümeye başlayan çocuklar konuşma ve fiziksel becerileri geliştirmeye odaklandıkça, anne veya baba olmadan daha rahat hareket etmeye başlar. Bu dönem uyku eğitimi için oldukça uygun bir zaman.

* 17 - 21 ay

Çocuklar bu zaman aralığındaki gelişim sürecinde anne ve babaya daha fazla ihtiyaç duyabilir. O yüzden uyku eğitimine ara verilebilir.