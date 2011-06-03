Bebek battaniyesi nasıl örülür?

Hanımlar, bebek battaniyesinin nasıl örüldüğünü öğrenmek, kışa hazırlık yapmak ister misiniz? Nagihan Sevil’in bizler için ördüğü, yapımı hem kolay hem de şık motiflerle işlenmiş bebek battaniyesinin aşamalarını gelin hep birlikte öğrenelim.

1. Aşama: Şiş ile 135 ilmek (ip kalınlığına göre ayarlanmalıdır) atılarak kare olacak şekilde düz örgü örülür.

2. Aşama: Tığ ile bir kenara 27 dolu-27 adet boş kare gelecek şekilde (dolu: 4'lü tırabzan-boş: 4 zincir) yapılır. Devam eden köşelere gelindiğinde çift batırılır. 12 sıra dönülür. 13. sırada 4'lü tırabzanların arasındaki boşluklar da dahil olmak üzere tüm sıra tırabzanla doldurulur. Bu işlem yapılırken boş karelerin içine 2 tırabzan getirilir. Delikler 2 tırabzan arayla yapılır. Üzeri şekildeki gibi işlenir.

Unutmayın, öreceğiniz ipin kalınlığına göre ilmek sayısı ayarlanmalıdır. İşlemeler tığla örülerek şekillendirilir. Yumuşak bebe iplerini tercih edebilir veya buradaki gibi pamuklu merserize iple örebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin…

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