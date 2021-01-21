Bebeğinizin ilk kışı: Yenidoğan bebekler soğuk havalarda nasıl korunur?

Aşırı soğuk olmadığı sürece, dışarıda vakit geçirmek, bebeklerin mevsimlere ve gece- gündüz döngüsüne alışmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bebek sakinleşir ve uykuya daha rahat geçer. Bunun yanında, bebeğinizi dışarı çıkarırken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var.



Bebeğinizi sıkıca giydirin

Bebeği dışarı çıkarken birkaç kat giydirmek, onun ihtiyaçlarına uyum sağlamanıza olanak tanır. Örneğin tulumunun altına tayt ya da uzun çoraplar giydirin. Elleri ve ayakları korumak içinse eldiven ve sıcak patiklerle vücut sıcaklığını korumasına yardımcı olabilirsiniz.



Dışarıdayken sık sık vücut ısısını kontrol edin



Hava iyice soğuk ve yağmurluysa, bebek arabasının yağmurluğundan yardım alabilirsiniz. Böylelikle onu kötü hava şartlarından korumuş olursunuz. Gezinti sırasında, bebeğinizin vücut ısısını sık sık kontrol etmeniz gerekir. Yüzünde kızarıklıklar varsa, sıcaksa ya da huzursuz görünüyorsa, eve dönmeniz iyi bir fikir olabilir.

Bebeğinizin pusetini kapatırken dikkatli olun

Bebeğinizi sıcak tutmak için pusetin üzerini battaniyeyle örtüyor olabilirsiniz. Ancak uygun hava sirkülasyonu sağlanamazsa, içeride havasız kalabilir. Bunun yerine, battaniyesini belden aşağı sararak onu soğuktan koruyabilirsiniz.

Cildinin kurumasını önleyin

Soğuk hava, cildin kurumasına, kaşınmasına ve döküntülere sebep olabilir. Bunun yanında sürekli bebeği yıkamak da cildinin nem kaybetmesine neden olur. Bebeğinizi yıkarken ılık su kullanmaya dikkat edin ve banyo sonrasında içinde kimyasal olmayan bir nemlendiriciyle cildinin kurumasına engel olun.



İşaretleri dikkate alın

Bebeğiniz eğer titremeye başlarsa, elleri ayakları ve yüzü soğuksa hemen kapalı ortama geçin. Soğuk, cilde zarar verebileceğinden, üşüyen bölgeyi yeniden ısıtmak için ovalamaktan kaçının. Bunun yerine ısıtmak için ılık ve kuru giysileri tercih edebilirsiniz.