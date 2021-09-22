Bebeğin cinsiyeti ne zaman kesin belli olur, kaçıncı haftada nasıl anlaşılır?

Bebek sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında sağlıklı olmasının yanında bebeklerin cinsiyeti geliyor. Heyecanla doğacak bebekleri için hazırlıklara başlamak isteyen ebeveynler, bebeğin cinsiyetinin kaçıncı haftada belli olacağını internet üzerinden sıklıkla araştırıyor. Peki, bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur, kaçıncı ayda anlaşılır? Detaylar haberimizde…

CİNSİYET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması çok mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir ‘Cinsiyet Belirleme’ yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL, KAÇINCI HAFTADA ANLAŞILIR?

Bebeğin cinsiyeti ultrason ile kontrollerimizde gözlenir. Bir bebeğin cinsiyeti daha gebelik oluştuğu andan itibaren genetik olarak bellidir ancak bunun ultrasonla bakılarak belli olması için belli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Yaklaşık 13. Haftalarda varsayımlarda bulunulsa da kesin bir görüş ancak 16.haftadan itibaren söylenir.