BASO nedir? BASO kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

BASO hücreleri, vücut üzerinde iyileştirici etkisi olan kemik iliği tarafından üretilen hücrelerdir. Bazofil hücreler, vücut kendini tehdit edici faktörlerle savaştığında yükselir.

BASO nedir?

İnsan vücudundaki beyaz kan hücreleri vücudu zararlı faktörlerden korur. Bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi zararlı oluşumlarla savaşmak bu hücrelerin görevidir. BASO veya bazofil hücreler, vücuttaki bağışıklık sistemini savunan hücrelerden biridir.

İnsan vücudu zaman zaman direncini kaybedebilir. Vücuda giren bakteri, vücut direncini kırarak, vücudu içeriden yıkmaya çalışır. Bu gibi durumlarda, bazofil hücreler kemik iliği tarafından üretilmeye başlar. Normal koşullar altında vücutta çok düşük seviyelerde olan BASO hücreleri, hastalık durumunda artar ve vücuttaki tehdit edici faktörlerle savaşmaya başlar. Bu hücreler vücudun doğal savunma oyuncularıdır ve vücut sisteminin bir parçasıdır.

BASO kan değeri kaç olmalı?

Bazofil hücreleri sağlıklı bir kişide oldukça düşüktür. Yüzde dört ile bir arasında beyaz kan hücresi oranının miktarı bazofil hücrelerini göstermektedir. Kan testi sayesinde vücuttaki BASO miktarı kolayca belirlenebilir. BASO değerleri mikrolitre kanda 200 hücreden az olmalıdır. 200'ün üzerindeki değerler yüksek kabul edilir. Bu değerin yükseklik oranı vücutta bir sorun olduğunu gösterir. BASO değerleri özellikle kanser gibi ciddi hastalıklarda oldukça yüksektir. Bu, vücudun savunma sisteminin hareket halinde olduğunu gösterir.

BASO düşüklüğü nedenleri

Sağlıklı bir insanın bağışıklık sistemi güçlüdür. Bu durumda, kandaki yüksek bazofil hücrelerinin yüzdesine ihtiyaç yoktur. Vücudun savunmaya ihtiyacı olduğunda bazofil hücreleri artmaya başlar.

Düşük BASO değerleri vücudun sağlıklı olduğunu gösterir. Ancak, bu değerlerin aşırı düşmesi bazı sorunlara işaret edebilir. Özellikle psikolojik sıkıntılar buna neden olabilmektedir. Yıllarca steroid tedavisi alan kişilerde BASO değerleri de son derece düşüktür.

Düşük BASO nedenleri;

- Yumurtlama dönemi,

- Kortizon ilacı kullanımları,

- Akut enfeksiyonlar,

- Hamilelik ve stres,

- Alerjik durumlar,

- Ciddi sakatlıklar,

- Tiroid bezinin aşırı çalışması,

- Kanser.

BASO yüksekliği nedenleri

BASO değerleri, özellikle vücutta enflamatuar oluşumlar meydana geldiğinde oldukça yüksek olabilir. Bu hücreler iltihaplı bölgelere akın eder ve iltihap kaynağını iyileştirmeye çalışırlar.

Yüksek BASO değerleri vücudun bir sorunu olduğunu gösterir. Bu nedenle rutin kontrollerde uzmanlar BASO değerlerinin analizini alırlar. Testler yüksek değerler gösteriyorsa, bunun kaynağı araştırılmaya başlar.

Yüksek BASO değerleri tiroid problemlerini gösterebilir. BASO değerleri bağırsak iltihabı ve diyabet gibi problemlerde de yüksek çıkabilmektedir. Bunun dışında Hodgkin adı verilen kanser türü de BASO değerlerini yükseltmeye sebep olmaktadır.

BASO yüksekliği nedenleri;

- Vücutta demir eksikliği,

- Dalak organının vücuttan alınmış olması,

- Hemolitik anemi,

- Kanser,

- Tiroid bezlerinin daha az çalışması,

- Hormonlarla ilgili durumlar,

- Virüse bağlı inflamatuar durumlar,

- İnflamatuar bağırsak hastalıkları,

- Kronik cilt iltihapları.

BASO düşüklüğü belirtileri

BASO düşüklüğünde alerjik rahatsızlıklar daha fazla boy göstermeye başlayacaktır. Özellikle troid bezinin düzgün çalışamaması sebebi ile oluşabilecek belirtilere çok dikkat edilmelidir. BASO düşüklüğü sebebi ile kanser riski de artmaktadır. Bu nedenle sık sık bu değerlerin kontrolünün yapılması gerekmektedir.

BASO yüksekliği belirtileri;

BASO yükseklik belirtileri alerjik reaksiyonlar ve kaşıntı olarak kendini gösterir. BASO yüksekliğinin altında yatan temel belirtiler:

- Baş ağrısı ve baş dönmesi,

- Zayıflık ve halsizlik hissi,

- Gece terlemeleri,

- Ani kilo kaybı,

- Anoreksi,

- Nefes darlığı,

- Deride kanama ve morarma,

- Görme hatası,

- Gözde kızarıklık ve kaşıntı,

- Kemiklerde ağrı,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Ağızda ve dilde şişme,

- Öksürük,

- Baygınlık geçirme,

- Kurdeşen,

- İshal.