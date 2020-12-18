Banyonuzda görünümü bozan 6 şey

Rahatlığa çok önem verenler için banyoların rahatlığı da oldukça önemlidir. Banyolarımızın iyi hissettiren bir mekan olmasını engelleyen şeyleri de ortadan kaldırmalıyız. İşte onlardan bazıları…

Seramik sabunluk kullanın

Lavaboya yaklaştığımızda hemen dikkatimizi sabun tabağı çeker. Her gün kullandığımız bu ürün sürekli olarak sulardan etkileniyor. Bu nedenle kaliteli malzemeden yapılmış bir sabunluk seçmek önemlidir. Bu konuda plastikler banyonun da görünümünü bozuyor. Cam ve ahşap şık görünür, ancak ahşap uzun süre dayanmaz ve cam da hızla kirlenir. Seramik sabunluk hem görünüm hem de kullanım açısından en uygunu olacaktır.

Halı kaplama kullanmayın

Banyonun tüm alanını halı ile kaplamak pek iyi olmayacaktır. Çünkü genellikle nemli olan banyoda bulunan halı da koku yapabilir. Bunun yerine suyu fazla emmeyen ve tüm alanı kaplamayan halılar tercih edilebilir.

Tuvalet kağıdı tutacağı kullanın

Tuvalet kağıdını asmak için bir tutacak mutlaka olmalıdır. Herhangi bir yere koyulan tuvalet kağıdı yere düşebilir, ıslanabilir ve banyoyu düzensiz hale getirir. Bu konuda olan pek çok seçenek arasında da ahşap, plastik ve metal tercih edilebilir.

Solmuş duş perdesi

Yıpranmış ve solmuş bir duş perdesi banyonuzun görünümünü olumsuz etkiler. Düzenli olarak yıkamak ve temiz tutmak oldukça önemlidir. Çamaşır makinesinde hassas ayarda yıkayabilirsiniz.

Küvetin kenarında şişe bırakmayın

Küvetin kenarında bırakılan çok fazla şişe, banyonuzun görünümünü olumsuz etkileyebilir. Küvetin kenarlarına koymak yerine tüm şişeler için bir raf kullanabilir ve düzeni sağlayabilirsiniz.

Kurutma ipleri

Banyonun her tarafına asılan giysiler banyonuzun görüntüsünü kötü hale getirir. Zaten evin en nemli bölgesi olduğundan dolayı çamaşırlarınız da hızla kurumayacaktır. Çamaşırları kurutmak için en etkili çözüm kurutucu makineler olabilir.