Bebeğin gelişimini takip etmede önemli bir teknoloji olan ayrıntılı ultrason nedir, ne zaman yapılır, gerekli mi anne- baba adayları tarafından araştırılan konulardan biridir. Sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen çiftler, hiçbir detayı atlamadan yerine getirmeye çalışırlar. Bu nedenle ayrıltılı ultrasonun zamanı da oldukça önemlidir. Perinatoloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Karahanoğlu ayrıntılı ultrason ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ayrıntılı ultrason nedir?

Anne karnındaki bebeğin organ gelişiminin değerlendirildiği “detaylı ultrason” da denilen “ayrıntılı ultrason” ile bebeğin beyni, gözleri, burnu, dudakları, yüzü, boynu, kalbi, akciğerleri, kolları, elleri, parmakları, karın içi organları, sırtı, bacakları ve ayakları incelenmektedir. Bu organların oluşumu ile ilgili problemlerin tespit edilmesini sağlayan ayrıntılı ultrasonografi ile anne karnındaki doğumsal hastalıkların yüzde 95’inin tanısı konulabilmektedir.

Ayrıntılı ultrason nasıl çekilir, ne kadar sürer?

Anne karnında bebeğin gelişimi, embriyolojik ve fetal dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk 8 hafta embriyolojik, 8. haftadan sonrası fetal dönem olarak kabul edilmektedir. Fetal dönemde, bebeğin tüm organları oluşup gelişmeye devam ettiği için bebeğin organları incelenebilmektedir. Ayrıntılı ultrasonografi, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından belli özellikleri olan ultrasonografi cihazları ile yapılmaktadır. Organ değerlendirme uzun süren bir işlem olduğu için bu muayene yarım saat kadar sürebilmektedir.

Ayrıntılı ultrason ne zaman yapılır?

Ayrıntılı ultrasonografi genel olarak 18-24. haftalar arasında yapılmaktadır. Fakat gelişen ultrasonografi cihazları ve teknikler sayesinde bu işlem artık 11-13. hafta arasında da yapılabilmektedir. Bu haftalar arasında yapılan ayrıntılı ultrasonografide, yapısal anomalilerin yüzde 75’i tanınabilmektedir. Bununla birlikte, beyin oluşumundaki bazı problemler ve kalpteki bazı delikler bu haftada görülemeyeceği için 20-24. hafta arası beyin gelişimi ve kalpteki küçük deliklerin değerlendirilmesi için işlemin tekrarlanması önerilmektedir.

Ayrıntılı ultrason gerekli mi, neden gerekli?