Avuç içleriniz kırmızıysa palmar eritem, parmaklarınız şişiyorsa pulmoner fibrozis... Ellerinizin sizi ciddi sağlık sorunları konusunda uyardığının 5 işareti

Pratisyen hekim Dr. Donald Grant'a göre elinizin kaşınması sadece sivrisinek tarafından ısırıldığınızın bir işareti değil. Kardiyovasküler hastalıklardan sedef hastalığına kadar, ellerimiz bize sağlığımız hakkında çok şey söyleyebiliyor ve potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına işaret edebiliyor.

Sağlığımızın daha da kötüleşmesini önlemek için hastalık belirtilerini ve ellerdeki değişikliklerin nasıl fark edileceğini anlamak hayati önem taşıyor.

İşte ellerimizin bizi ciddi sağlık sorunları konusunda uyardığının 5 işareti...





1. TIRNAKLAR

Sigaranın tırnakları nasıl sarıya boyadığını hepimiz biliyoruz. Öte yandan sararmış tırnaklar sadece sadece sigara içmenin etkisi olmayabiliyor.

Dr. Gant, “Bir dizi sağlık sorunu tırnak görünümünde ve dokusunda değişikliklere yol açabiliyor" dedi ve şu bilgileri verdi:

-- Öncelikle tırnaklarda çukurlaşma, tırnak yüzeyinde küçük ezikler veya çukurlar oluşmasıdır ve sedef hastalığına işaret edebilir. Şiddetli vakalarda tırnakların parçalanmasına neden olabilir. Sedef hastalığı ciltte pul pul ve kabuk benzeri lekeler oluşturan yaygın bir kronik cilt hastalığıdır.

-- Ayrıca, sarı tırnaklar mantar enfeksiyonları veya akciğer hastalığı gibi altta yatan sağlık sorunları da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununun göstergesi olabilir. İkincisi, genellikle 'Sarı Tırnak Sendromu' olarak adlandırılır, şişme ve nefes alma sorunlarına neden olur.

2. CİLT

Dr. Grant, hastalandığımızda cildimizin görünümü ve dokusunun da hızla değişebileceğinin altını çizdi. Grant, "Palmar Eritem, avuç içlerinin kızarmasına neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Yanma hissine neden olabilir ve hamilelik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle insanları etkiler” dedi ve ekledi:

Bununla birlikte, lenfoma veya karaciğer hastalığı gibi endişe verici sağlık koşullarının bir işareti de olabilir. Kalsiyum veya D vitamini gibi vitaminleri yeterince almadığımızda, ellerimizde kuru lekeler oluşabilir. Kuru cilt, genellikle kaşıntılı ve zaman zaman zayıflatıcı döküntüler şeklinde görülen cilt rahatsızlıkları için kullanılan geniş bir terim olan egzamanın da bir işareti olabilir."

3. SERT EKLEMLER

Dr. Grant, elleriniz hareket ettikçe acı verici bir şekilde gıcırdamaya ve tıkırdamaya başlarsa, bunun artrit belirtisi olabileceği konusunda uyardı. Artrit, hepsi farklı nedenlerle alevlenebilen 100'den fazla iltihaplı eklem rahatsızlığı için kullanılan genel bir terimdir ve çoğunun yaşla neredeyse hiçbir ilgisi yoktur.

Osteoartrit bu 100 hastalık arasında en yaygın olanlardan biridir. Dejeneratif eklem hastalığı, insanların parmaklarındaki dolgunun yavaşça aşınmasına neden olur. Esas olarak başparmak tabanını ve orta eklemleri etkiler ancak tüm elde ağrıya neden olur.

Grant, Osteoartriti tedavi etmek zor olsa da, anti-enflamatuar ilaçlar ağrı ve şişliği yönetmek için kullanılabilirken, sağlıklı miktarda egzersiz yapmak sertliği hafifletmeye yardımcı olabilir” dedi.

4. SOĞUK ELLER

Kış olmasa bile ellerinizin üşüdüğünü hissediyorsanız çok dikkat etmelisiniz.

Soğuk eller genellikle zayıf kan dolaşımının bir işaretidir ancak aynı zamanda vücutta daha az sağlıklı kırmızı kan hücresi olduğunda aneminin bir işareti de olabilir. Bu durum, örneğin beslenmemizdeki demir eksikliğinden kaynaklanabilir.

Dr. Grant, “Aneminin yanı sıra, soğuk eller diyabet veya kan pıhtılaşması gibi altta yatan bir sağlık durumuna da işaret edebilir. El sıcaklığınızda uzun süreli bir değişiklik yaşarsanız hemen bir doktora görünmenizde fayda var" diye konuştu.

5. KALINLAŞMIŞ PARMAKLAR

Evet, 'sosis parmaklar' gerçekten de temiz bir sağlığın işareti değildir. Bu yüzden parmaklarınızın genişliğine dikkat etmeniz hayati tehlike arz eden hastalıkları tespit etmenize yardımcı olabilir.

Dr. Grant, “Bir tür akciğer hastalığı olan pulmoner fibrozisin yaygın bir belirtisi parmakların genişlemesi ve tırnakların çomaklaşmasıdır. Tırnak çomaklaşması, parmak uçlarının genişleyip, tırnakların önden arkaya doğru aşırı derecede kavisli hale gelerek şişmesidir. Parmakların çok daha geniş göründüğü daktilitus, orak hücre hastalığı, tüberküloz veya bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisi olabilir.

Bu kadar çok potansiyel tehlike nedeni varken, insanlara parmaklarında herhangi bir değişiklik fark ettiklerinde acil tıbbi yardım almalarını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Metro.Uk'in 'Five ways your hands could be warning you of serious health issues' başlıklı haberinden derlenmiştir.