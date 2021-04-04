Areka palmiyesi bakımı nasıl yapılır? İşte areka palmiyesinin bakımı, sulaması ve çoğaltılması

Palmiyeye benzer görüntüsüyle son dönemlerde iç mekanlarda tercih edilen areka palmiyesi, bakımı pratik bir bitki ama dikkat edilmesi gereken birkaç önemli noktası var. Peki areka palmiyesinin bakımında nelere dikkat edilmeli? Gelin bu güzel bitkinin bakım ipuçlarını beraber inceleyelim.

Areka palmiyesi bakımı nasıl yapılır?

Sürekli yeşil kalabilen areka palmiyesi, doğrudan güneş ışığı istemez. Çünkü direk güneş ışığı yapraklarını yakabilir. Aynı şekilde yetersiz güneş ışığı da gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ancak aydınlık ortamları sever. Perdenin ardından ışık almasına dikkat edilmelidir.

Sulama işlemi de toprak fazla kurumadan yapılmalıdır. Ayrıca aşırı sulamamaya dikkat edilmeli. Kış döneminde daha az sulanmalı ve soğuktan korunmalıdır. Yaz aylarında da ihtiyaca göre daha fazla su verilebilir. Areka palmiyesinin sulama işlemi her defasında aynı günde ve saatte yapılmalı.

Areka palmiyesinin saksı değişimi ise yılda bir defa yapılabilir. Topraktan alınan mineral bitkinin gelişiminde önemli rol oynar. Bu nedenle yılda bir defa da toprak değişimi yapılmalı.

Areka palmiyesinin çoğaltmak için en uygun dönem ise ilkbahardır. Bitkinizi köklerinden ayırarak çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu işlemi yaparken ayırdığınız kökü, fazla bekletmeden yeni bir saksıya almalı ve kökün havayla teması engellenmelisiniz.