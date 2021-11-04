Anne sütü nasıl saklanır, ne kadar sürede tüketilmeli?

Bebekler için olan anne sütü saklama koşulları tablosu sağlıklı bebekler için geçerlidir. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle ya da prematüre doğmuş zayıf bağışıklık sistemine sahip bebekler için anne sütü saklama şartları değişkenlik gösterebilmektedir. Peki anne sütü nasıl, nerede saklanır? İşte anne sütü hakkında merak edilenler...

Anne sütü nasıl saklanır?

Bir bebeğin anne sütünü en ekonomik, en taze, en sağlıklı, en konforlu ve en doğal şekilde almasının çözümü bebeğin anne tarafından doğrudan emzirilmesidir. Ancak bazı şartlarda bu durum gerçekleşemez ve anne sütünün sağılarak bebeği beslek için depolanması gerekir. Böyle durumlarda, anne sütünü sağdıktan sonra Sütte oluşabilecek olası toksinleri önlemek için 7 ya da 3 rakamı taşıyan geri dönüşüm simgesiyle belirtilen Bisfenol-A (BPA) yani endokrin bozucu ile üretilen kaplar tercih edilmemelidir. Yarı bulanık, yumuşak ve 5 rakamı taşıyan geri dönüşüm simgesi olan ya da kabın altında polipropilen (PP) harflerinin bulunduğu ürünler tercih edilebilir.

Sütün sağıldığı poşet ya da kabın üzerine sütü koymadan önce saat ve tarihin mutlaka yazılması gerekir. Bu durum sağılan sütün son kullanma süresini belirlemek için önemlidir.

Sağılan anne sütü direkt olarak bebeğe verilebilir, buzdolabına koyulabilir ya da dondurulabilir. Sağılan anne sütü 22 derecelik oda sıcaklığında tazeliğini en az 6 ile 8 saat korur. Bu süre hava sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. Eğer Bebek saklanan sütü bitiremez ve bir miktar daha kalırsa, kalan anne sütü buzdolabında saklanabilir sonrasında tekrar bebeğe verilebilir.

Farklı zamanlarda sağılan sütler aynı kapta biriktirilebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta soğuk olan süte soğuk olanı eklemektir yani, eskisine yeni sağılan süt eklenmeden önce mutlaka soğutulmalıdır. Farklı zamanlarda sağılan anne sütü oda sıcaklığında bekletilmişse birbirlerine eklenebilir.

Soğutulan süt bebeğe verilmeden önce sütle dolu olan kap, sıcak akan bir suyun altında ya da çok kaynar olmayan ocakta ısıtılmış bir kısım suyun içinde soğutulabilir. Ancak mikrodalgada ısıtma yöntemi kullanılmamalıdır.

Depolanan süt, zaman içinde iki tabaya ayrılabilir, bu durum normaldir; hafifçe dairesel bir şekilde çalkalandığında tabakalar birleşir. Saklanan sütlerin rengi farklı zamanlarda değişiklik gösterebilir ve bu durum normaldir. Anne sütünün rengi tüketilen yiyeceklere göre değişebilir.

Anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli?

Dondurucuya giren anne sütü, genleşir. Bu sebeple anne sütü dondurulacak ise süt dolu kaplar ağzına kadar doldurulmamalıdır. Muhtemelen her beslenmede bir bebek 60 – 120 ml. süt tüketecektir; her bir kapta 60 ml. anne sütü saklanabilir. Daha önce dondurulmuş anne sütüne buzdolabında saklanan anne sütü eklenebilir.

Dondurulmuş anne sütünü çözmenin en sağlıklı yöntemi geceden buzdolabına koymaktır. Acil durumlarda ise dondurulmuş anne sütünün ılık akan bir suyun altında yavaşça çözülmesi beklenmelidir.

Daha önce dondurulmuş olan anne sütü çözündükten sonra sadece 24 saat buzdolabında saklanabilir. Fakat tekrar dondurulmamalıdır.

Anne sütü ne kadar sürede bozulur?

Anne sütü yaklaşık olarak dondurucu bölümünde 6 ay ve buzdolabında 6 gün sonra bozulmaktadır.