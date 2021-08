Anksiyete nasıl geçer ve ne iyi gelir? Anksiyete neden olur? Anksiyeteye iyi gelen doğal yöntemler

Hayatın içinde son derece etkili ve sağlıklı bir duygu olan kaygının, kimi zaman kişinin hayatını olumsuz etkileyecek şekilde şiddetlenebilir. Günlük akışı aksatacak şekilde yoğun bir kaygı haline dönüşmesi anksiyeteye (Kaygı bozukluğu) yol açabilir.



Anksiyete nasıl geçer ve ne iyi gelir? Anksiyeteye iyi gelen doğal yöntemler

Fesleğen: Stresin ve anksiyetenin ilk etkilediği yer sindirim sistemidir. O zaman lezzet mucizesi fesleğen size bu konuda da yardımcı olacaktır. Yemeklere kattığınız gibi yaprak halinde kullanabileceğiniz gibi kaynatarak suyunu içmek de aynı etkiyi yapacaktır.

Avokado: Avokado da iyi bir omega 3 kaynağı olduğu için konsantrasyonun artmasına, stresin ve anksiyetenin azalmasına yardımcı olur. Yapılan bir akademik araştırmada, öğle yemeğinde yarım avokado tüketen kişilerin, ilerleyen saatlerde besin alımlarını yüzde 40 oranında azalttıkları görülmüş. Ayrıca avokadonun stresli durumlarda sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeyi de engellediği gözlenmiş.

Taurin aminoasidi merkezi sinir sisteminde anksiyete önleyici özellik gösterir. Bu aminoasidi içeren besinler ise tavuk eti, kırmızı et, balık, yumurta, süttür. Bu besinler içeriğindeki kaliteli proteinler ile tokluk sağlarken taurin aminoasidi ile halsizliğinizi alacak size enerji ve mutluluk verecektir.

Anksiyete ile nasıl başa çıkılır?



Nefes egzersizleri: Doğru nefes almak, sakinleşme ve yeniden odaklanmak için yardımcı olabilir.



Bir şeylerle ilgilenmek: Anksiyete krizi esnasında farklı şeylerle uğraşılabilir. Film izlemek, yürüyüş yapmak, kaygı veren düşüncelerden uzaklamayı sağlayabilir.



Şekerli yiyecekleri tüketmemek: Aşırı şeker tüketimi anksiyeteyi tetikleyebileceği için uzak durulmasında fayda var. Şekerli gıdalar yerine su ve protein içeren besinler tüketilebilir.





Anksiyete neden olur?



Bazı ruhsal rahatsızlıklar gibi anksiyete bozukluğunun de nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu durum bazı kişilerde stresli ve travmatik olaylar sonrasında gelişirken bazılarında da sebepsiz bir şekilde ortaya çıkabilir.



Anksiyete belirtileri nelerdir?



Psikolog ve Aile Danışmanı Şeyma Uyar Çalmaz da anksiyete (kaygı) belirtileriyle ilgili önemli bilgiler verdi.



- Yaygın anksiyete bozukluğu: Hızlı bir kalp atışı, terleme ve ağız kuruluğu sık görülen anksiyete belirtileridir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler, uzun süre bu tür bir uyarılma yaşayabilir. Huzursuzluk, özellikle çocuklarda ve gençlerde sık görülen bir diğer endişe belirtisidir. Kolayca yorulmak, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun bir başka belirtisidir. Bu belirti bazılarına şaşırtıcı gelebilir, çünkü endişe genellikle hiperaktivite veya uyarılma ile ilişkilendirilir. Bazıları için yorgunluk, endişe krizini izleyebilir ya da kronik olabilir.



- Sosyal anksiyete bozukluğu: Sosyal durumlarda veya toplum içinde konuşma gibi başkalarının önünde performans göstermeye çağrıldığında kaygı duyuyarlar.



- Fobiler: Genellikle zararlı olmayan belirli bir nesne, durum veya faaliyetten aşırı ve sürekli bir şekilde korku hissetmektir. Hastalar korkularının aşırı olduğunu bilirler fakat üstesinden gelemezler. Bu korkular, bazı kişilerin korktukları şeylerden kaçınmak için aşırı uzunluklara gittikleri sıkıntılara neden oluyor. Örnekler uçak korkusu veya örümcek korkusu olabilir.



- Panik atak: Bir diğer anksiyete bozukluğunu çağıran etken panik atakları çağrıştıran panik rahatsızlıklarıdır. Panik atak aşırı yoğun korkuların hissedilmesiyle rahatsızlık duyulan fiziksel semptomdur. Bunun yanı sıra tekrarlanan panik ataklar, panik bozukluğunun bir işareti de olabilir.



Anksiyete tedavisi



Şeyma Uyar Çalmaz, anksiyete tedavisiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Anksiyete bozukluğunun teşhisi günlük yaşama müdahale edebilecek kadar şiddetliyse ve en az altı ay boyunca her gün devam ederse konulur. Her anksiyete bozukluğu kendine has özelliklere sahip olsa da, çoğu iki tedaviye iyi yanıt verir: psikoterapi veya “konuşma terapisi” ve ilaçlar. Bu tedaviler tek başlarına veya kombinasyon halinde verilebilir. Bilişsel davranış terapisi, bir tür konuşma terapisidir, kişinin daha az endişeli hissetmesine yardımcı olmak için farklı düşünme, tepki ve davranış biçimlerini öğrenmesine yardımcı olabilir. İlaçlar anksiyete bozukluklarını tamamen tedavi etmez, ancak semptomlardan belirgin bir rahatlama sağlayabilir. Derin nefes, meditasyon, farkındalık ve kas gerginliğini hafifletmek ve sakinleşmek için kullanılan teknikler yani zihin-beden yaklaşımları etkili yöntemlerdendir."

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.