Amigurumi yapmak için hangi malzemeler gerekli?

Amiguruimi yapmaya karar verdiniz, nasıl yapılacağını da öğrendiniz. Şimdi sıra malzemeleri hazırlamaya geldi. Gözde Benzet, amigurumi için ihtiyacınız olan malzemeleri listeliyor.

AMİGURUMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Amigurumiye uygun farklı renklerde ip (pamuk ağırlıklı tercih edin.)

Seçtiğiniz ipe uygun kalınlıktaki tığ

Makas

Motiflerin içini doldurmak için elyaf

Toplu iğne

Etamin iğnesi

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