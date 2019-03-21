Amigurumi yapmak için hangi malzemeler gerekli?
Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu. Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan Amigurumi bebek yapımını öğrenerek siz de bebeğinize kendi ellerinizle bu oyuncaklardan yapmak ister misiniz?
Amiguruimi yapmaya karar verdiniz, nasıl yapılacağını da öğrendiniz. Şimdi sıra malzemeleri hazırlamaya geldi. Gözde Benzet, amigurumi için ihtiyacınız olan malzemeleri listeliyor.
AMİGURUMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
- Amigurumiye uygun farklı renklerde ip (pamuk ağırlıklı tercih edin.)
- Seçtiğiniz ipe uygun kalınlıktaki tığ
- Makas
- Motiflerin içini doldurmak için elyaf
- Toplu iğne
- Etamin iğnesi
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